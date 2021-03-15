PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria’nın evi soyuldu

Fransa Ligue 1\u2019de Paris Saint-Germain\u2019in Nantes\u2019\u0131 konuk etti\u011fi m\u00fccadele s\u0131ras\u0131nda ev sahibi ekibin Arjantinli y\u0131ld\u0131z\u0131 Angel Di Maria\u2019n\u0131n evi soyuldu. Frans\u0131z bas\u0131n\u0131, soygun s\u0131ras\u0131nda oyuncunun ailesinin rehin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.,Fransa Ligue 1\u2019in 29. haftas\u0131nda Paris Saint-Germain, sahas\u0131nda Nantes ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rken, m\u00fccadelenin oynand\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Arjantinli y\u0131ld\u0131z Angel Di Maria\u2019n\u0131n evi soyuldu. M\u00fccadele 1-1 devam ederken Sportif Direkt\u00f6r Leonardo, Teknik Direkt\u00f6r Pochettino\u2019ya konuyla ilgili bilgi verdi ve Pochettino oyuna m\u00fcdahale ederek Di Maria\u2019y\u0131 62. dakikada kenara \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. ,Oyundan \u00e7\u0131kmas\u0131na \u015fa\u015f\u0131ran Di Maria, kenara geldi\u011finde Pochettino durumu kendisine izah etti ve Arjantinli oyuncu, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla stattan ayr\u0131larak evinin yolunu tuttu.,Ya\u015fanan h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131 esnas\u0131nda Angel Di Maria\u2019n\u0131n ailesinin evde oldu\u011fu belirtilirken, Frans\u0131z bas\u0131n\u0131n\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re, y\u0131ld\u0131z futbolcunun ailesi, h\u0131rs\u0131zlar taraf\u0131ndan rehin al\u0131nd\u0131 ancak durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nEve giren h\u0131rs\u0131zlar\u0131n, \u00fcst katta bulunan kasay\u0131 bo\u015faltt\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA),\u00dcnl\u00fc futbolcuya b\u00fcy\u00fck \u015fok! Ma\u00e7 s\u0131ras\u0131nda evine h\u0131rs\u0131z girdi, ma\u00e7 esnas\u0131nda oyundan al\u0131nan y\u0131ld\u0131z isim, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla evinin yolunu tuttu. \u0130\u015fte detaylar...