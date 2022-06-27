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Türkiye Gazetesi

PSG'nin yeni hocası Galtier, Gabriel Jesus Arsenal'de, Haji Wright Serie A'ya transfer oluyor

PSG'nin yeni hocası Galtier, Gabriel Jesus Arsenal'de, Haji Wright Serie A'ya transfer oluyor

Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Christophe Galtier'nin oturması bekleniyor. 2020-21 sezonunda Lille'i şampiyon yaptıktan sonra geçen yaz Nice'in başına geçen 55 yaşındaki Fransız teknik direktör için kulübüne bonservis ödenecek. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. PSG ayrıca İnter'in Slovak stoperi Mila Skriniar içni de cömert bir bonservis ödeyecek.

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