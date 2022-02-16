Putin-Biden görüşmesi sonrası tansiyon düştü! Rus birlikleri geri dönüyor

.,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile ABD\u2019li mevkida\u015f\u0131 Joe Biden\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi sonras\u0131 gerilim bir nebze olsun d\u00fc\u015ft\u00fc. Avrupal\u0131 \u00fclkelerden de gelen yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 mesajlar sonras\u0131, Rusya cephesinde s\u0131n\u0131rdan asker \u00e7ekme i\u015fleminin ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Rusya ile Ukrayna krizinde sular durulmuyor. Bat\u0131l\u0131 \u00fclkelerde sava\u015f \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131na dair s\u00f6ylemler gerilimi iyice y\u00fckselmesine neden oldu. ,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kona\u015fenkov, Rusya\u2019n\u0131n bat\u0131 ve g\u00fcney b\u00f6lgelerinde baz\u0131 askeri birlikler \u00fcslerine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, tatbikatlar kapsam\u0131nda g\u00f6revlerini tamamlayan baz\u0131 askeri birliklerin, ba\u011fl\u0131 bulunduklar\u0131 \u00fcslere d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu. Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130gor Kona\u015fenkov, "S\u00f6z konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile ba\u011fl\u0131 bulunduklar\u0131 garnizonlara d\u00f6nmek i\u00e7in gerekli y\u00fcklemeleri yapmaya ba\u015flad\u0131." dedi.