Putin'den dünyayı etkileyecek hamle! Çip krizini daha da derinleştirecek

.,Karara g\u00f6re, \u00fclkeden soy gaz\u0131 ihracat\u0131 s\u00f6z konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n onay\u0131na tabi olacak.\r\n\r\n,Rus h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan karara g\u00f6re, neon dahil soy gazlar\u0131n ihracat\u0131 31 Aral\u0131k'a kadar k\u0131s\u0131tlanacak.\r\n\r\n,Rusya ve Ukrayna'n\u0131n \u00f6nemli birer \u00fcretici olduklar\u0131 soy gazlar\u0131, mikro\u00e7iplerde kullan\u0131lan yar\u0131 iletkenlerin \u00fcretiminde kullan\u0131l\u0131yor.,Rusya,t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 ba\u015fta otomotiv sekt\u00f6r\u00fc olmak \u00fczere etkileyecek bir karara imza att\u0131 ve \u00e7ip \u00fcretiminde kullan\u0131lan soy gaz\u0131 ihracat\u0131n\u0131 k\u0131s\u0131tlad\u0131. ,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya kar\u015f\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 i\u015fgal giri\u015fiminde bir\u00e7ok \u00fclkeden gelen yapt\u0131r\u0131mlara kar\u015f\u0131 Rusya\u2019da gaz misillemesi ile kar\u015f\u0131l\u0131k vermi\u015fti. Rusya \u00f6zellikle koronavir\u00fcs d\u00f6neminde ortaya \u00e7\u0131kan \u00e7ip krizini daha da derinle\u015ftirecek bir karara imza att\u0131 ve ba\u015fta otomotiv sekt\u00f6r\u00fc olmak \u00fczere cep telefonlar\u0131 ve bilgisayarlar\u0131 etkilemesi beklenen soy gazlar\u0131n\u0131n ihracat\u0131na k\u0131s\u0131tlama getirdi.