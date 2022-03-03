Putin'i kara kara düşündüren tablo!

,.,ASKER: 9 B\u0130N\r\n\r\n \r\n\r\nUkrayna Cumhurba\u015fkan\u0131 Zelenski: Sava\u015f\u0131n 7. g\u00fcn\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 9 bin Rus askeri etkisiz hale getirildi.,Baz\u0131lar\u0131 ise kullan\u0131lamamalar\u0131 i\u00e7in halk tarf\u0131ndan ate\u015fe verilmi\u015f.\r\n\r\n,\u00c7ok say\u0131da farkl\u0131 sistem ise kullan\u0131lmaz hale getirildi. \/Haber7.com\/,HAVA SAVUNMA S\u0130STEM\u0130: 11\r\n\r\n \r\n\r\nRus ordusunun Nikolaev b\u00f6lgesinde terk etti\u011fi Pantsir-S1 hava savunma sistemi Ukraynal\u0131lar taraf\u0131ndan yak\u0131larak kullan\u0131lmaz hale getirildi.,HEL\u0130KOPTER: 31\r\n\r\nRuslar bir di\u011fer a\u011f\u0131r kayb\u0131 ise helikopter ile verdi. ,\u0130mha edilen tank sistemlerinden baz\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri de payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130mha edilmi\u015f Rus 9K33 OKA HSS, (220mm BM-27 'Uragan' \u00c7NRA i\u00e7in) 9T452 m\u00fchimmat arac\u0131 ve iki BTR-80.\r\n\r\n,M270 \u00c7NRA: 42\r\n\r\nUkrayna Ordusu, Rus askerler taraf\u0131ndan terk edilen Tos-1A \u00c7ok Namlulu Roketatar (\u00c7NRA) sistemleri ele ge\u00e7irdi. ,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131n\u0131n 7. g\u00fcn\u00fcnde Rus ordusunun Ukrayna'daki asker ve te\u00e7hizat kay\u0131plar\u0131 belli oldu.\u200b\r\n\r\n,TANK: 217\r\n\r\n \r\n\r\nUkrayna Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re Rusya \u015fu ana kadar, 217 tank\u0131n\u0131 kaybetti.\r\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde Rusya'ya ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen tanklar a\u011f\u0131r tahribata u\u011fram\u0131\u015f.\r\n\r\n\r\n,TOP\u00c7U S\u0130STEM\u0130: 90 \r\n\r\n \r\n\r\nRus ordusunun Ukrayna'daki asker ve te\u00e7hizat kay\u0131plar\u0131 aras\u0131nda 90 adet top\u00e7u sistemi yer al\u0131yor.\r\n\r\n,U\u00c7AK: 30\r\n\r\n \r\n\r\nUkrayna Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re Rusya \u015fu ana kadar 30 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Ukrayna'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 tespite g\u00f6re 31 helikopter imha edildi.\r\n\r\n,ZIRHLI ARA\u00c7: 900\r\n\r\nUkrayna ile Rusya aras\u0131nda s\u00fcren sava\u015fta 900 adet z\u0131rhl\u0131n\u0131n imha edildi\u011fi iddia edildi.