Putin'i sarsacak haber: Ukrayna bir general daha kaybetti

.,ABD Savunma \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (DIA) Ba\u015fkan\u0131 Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'n\u0131n Rusya ile devam \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131nda 10 Rus generalini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etmi\u015fti.,Rusya- Ukrayna sava\u015f\u0131 devam ederken, Rusya'n\u0131n \u00fcst d\u00fczey kay\u0131plar\u0131na bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, T\u00fcmgeneral Roman Kutuzov oldu\u011funu iddia eden bir foto\u011fraf yay\u0131nlayarak, generalin Ukrayna'n\u0131n do\u011fusunda \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildirdi.\r\n\r\n,T\u00fcmgeneralin nerede ve ne zaman \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bilinmezken, Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan hen\u00fcz konuya ili\u015fkin bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Ukrayna, Rus T\u00fcmgeneral Roman Kutuzov'un Ukrayna'n\u0131n do\u011fusunda \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.