Putin saldırılarını artırdı, Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler geliyor

,.,..,Rus askerlerin sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonras\u0131 Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'de Ukraynal\u0131 askerler patlamam\u0131\u015f mermileri aray\u0131p topluyor.\r\n\r\n,Rusya yanl\u0131s\u0131 ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n kontrol\u00fc alt\u0131nda bulunan Donetsk'te roket isabet etmesi sonucu baz\u0131 yerle\u015fim yerlerinde zararlar meydana geldi\u011fi, patlamada bir ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya askeri m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan ba\u015fkent Kiev'de kentten ayr\u0131lmak isteyenler tren istasyonuna ak\u0131n etti.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya y\u00f6nelik askeri m\u00fcdahalesi s\u0131ras\u0131nda ba\u015fkent Kiev dahil bir\u00e7ok kent vurulurken patlama seslerinin Kramatorsk \u015fehrinden de duyuldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya y\u00f6nelik askeri m\u00fcdahalesi s\u0131ras\u0131nda ba\u015fkent Kiev'de baz\u0131 siviller metro istasyonlar\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya y\u00f6nelik askeri m\u00fcdahalesi s\u0131ras\u0131nda ba\u015fkent Kiev\u2019de f\u00fcze isabet eden bir apartmanda olu\u015fan hasar g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya operasyon ba\u015flatmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00fclkenin de\u011fi\u015fik yerlerindeki \u00e7at\u0131\u015fmalarda siviller zarar g\u00f6r\u00fcyor. \r\n\r\n,Ukrayna D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna y\u00f6netimini indirmek i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir sald\u0131r\u0131 operasyonunu s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Yeni sald\u0131r\u0131lar sonras\u0131 Ukraynal\u0131 \u00e7ocuklar s\u0131\u011f\u0131naklara ta\u015f\u0131n\u0131yor..\r\n\r\n