Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'u görenler tanıyamıyor

Alt\u0131ntop'un evde ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonras\u0131 y\u00fcz\u00fcne cam k\u0131r\u0131klar\u0131 batt\u0131 ve izler kald\u0131.\r\n\r\nY\u00fcz\u00fcndeki camlar \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonra kalan izler giderildi ve Tu\u011fba Alt\u0131ntop'un y\u00fcz\u00fcne ya\u011f enjeksiyonu yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Rafet El Roman'\u0131n eski e\u015fi Tu\u011fba Alt\u0131ntop ge\u00e7irdi\u011fi estetik operasyonlar\u0131n ard\u0131ndan bamba\u015fka biri oldu.\r\n,.,Kaza s\u0131ras\u0131nda burnunun k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 Instagram hesab\u0131ndan duyuran Alt\u0131ntop, yeni y\u00fcz\u00fcyle hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n Uzun bir aradan sonra hayranlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Alt\u0131ntop, de\u011fi\u015fimiyle sosyal medyaya damgas\u0131n\u0131 vurdu.\r\n\r\n,Yazl\u0131klar\u0131n\u0131n bah\u00e7esinde uzun s\u00fcre g\u00fcne\u015flenen Tu\u011fba Alt\u0131ntop, su almak i\u00e7in kalkt\u0131\u011f\u0131nda birka\u00e7 ad\u0131m sonra ba\u015f\u0131n\u0131n d\u00f6nmesi sonucu dengesini kaybederek sert bir \u015fekilde beton zemine d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nCiddi \u015fekilde yaralanan ve burnu k\u0131r\u0131lan Tu\u011fba Alt\u0131ntop'un di\u015flerinde de k\u0131r\u0131klar olu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Alt\u0131ntop'un son hali...\r\n\r\n