Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, ramazan ayında kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi. Metabolizmayı hızlandırmak adına mutlaka sahura kalkılmasını önerdi ve iki önemli besinin metabolizmayı hızlandırdığını, kilo vermeyi kolaylaştırdığını anlattı.
Ramazan ayında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu nedenle kilo vermek de zorlaşabiliyor. Ramazan ayında sağlıklı beslenerek kilo vermenin mümkün olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, önemli tavsiyelerde bulundu.