Ramazan’da halka tatlısına rağbet arttı

Ramazan ay\u0131nda \u00e7i\u011f k\u00f6fte kadar halka tatl\u0131n\u0131n da ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Ceylanp\u0131nar'da, tatl\u0131 imalat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fc g\u00fcl\u00fcyor. \u0130l\u00e7ede halka tatl\u0131s\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u015fekerpare, revani, kalbur ve tulumba tatl\u0131s\u0131 da en yo\u011fun d\u00f6nemlerini ya\u015f\u0131yor. ,Ramazan ay\u0131nda il\u00e7ede kurulan tezgahlarda s\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fclen \u00e7i\u011f k\u00f6fte de tatl\u0131lar kadar yo\u011fun talep g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,\u0130l\u00e7e esnaflar\u0131ndan Halil Asraf, "Kilosunu 10 TL'den sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z halka ve tulumba tatl\u0131s\u0131 adeta yok sat\u0131yor. M\u00fc\u015fterinin g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde tezgahta haz\u0131rlanan tatl\u0131 iftar saati \u00f6ncesi bitiyor" dedi. \r\n