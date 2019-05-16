Ramazan'da iftardan sonra çay içenlere kötü haber!

Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Akbulut, Ramazan'da yediklerimizin ve i\u00e7tiklerimizin \u00f6nemine dikkat \u00e7ekiyor. ,Ramazan ay\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezleri olan \u00e7ay ve kahve, v\u00fccudun su ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamaz aksine v\u00fccuttan su at\u0131lmas\u0131na neden olur. ,Bu gibi sorunlar ya\u015famamak i\u00e7in Ramazan boyunca \u00e7ay ve kahve t\u00fcketiminin azalt\u0131lmas\u0131 en do\u011fru olan\u0131. ,Akbulut'un bir \u00f6nerisi de sahur beslenmesi i\u00e7in; Kavun, karpuz, \u00e7ilek gibi meyveleri ve marul, g\u00f6bek salata gibi sebzeleri mutfak robotuna at\u0131n. ,Daha sonra i\u00e7ine s\u00fct ya da yo\u011furt ekleyin.,Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Akbulut, s\u0131v\u0131 kayb\u0131n\u0131n sonunda bulant\u0131, ba\u015f d\u00f6nmesi, tansiyon d\u00fc\u015fmesi ve bay\u0131lma hissi gibi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7iziyor.,V\u00fccudun s\u0131v\u0131 ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek i\u00e7in iftardan sahura kadar en az 8 bardak su t\u00fcketimini \u00f6neriyor.,Ramazan'da \u00f6zellikle de iftardan sonra \u00e7ay i\u00e7mek olduk\u00e7a keyif vermektedir.,Oru\u00e7 boyunca susuz kalan v\u00fccuda bir de \u00e7ay, kahve t\u00fcketerek y\u00fcklenmek son derece yanl\u0131\u015f bir davran\u0131\u015ft\u0131r. ,Akbulut. Gerekti\u011fi kadar s\u0131v\u0131 t\u00fcketimi yapt\u0131ktan sonra su oran\u0131 y\u00fcksek olan meyvelere y\u00f6nelebilirsiniz.,Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Sevihan Akbulut, s\u0131kl\u0131kla \u00e7ay t\u00fcketenler i\u00e7in \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Fakat uzmanlar\u0131n uyar\u0131lar\u0131na g\u00f6re Ramazan'da \u00e7ay t\u00fcketimi v\u00fccudumuzu tehdit ederek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkilemektedir. ,Ramazan'da g\u00fcn i\u00e7inde susuzluk ya\u015famamak i\u00e7in tuz ve baharat t\u00fcketiminin azalt\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yleyen Akbulut, b\u00f6brek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in bu konuya \u00e7ok dikkat edilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.