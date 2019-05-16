Ramazan'da kabızlığa karşı bunları yapın!

A\u015f\u0131r\u0131 s\u0131v\u0131 kayb\u0131na sebep olacak aktivitelerden ka\u00e7\u0131nmak, aral\u0131ks\u0131z g\u00fcne\u015f alt\u0131nda kalmamaya \u00e7al\u0131\u015fmak gerekir. Uzun s\u00fcreli a\u00e7l\u0131k d\u00f6nemini tolere edebilmek i\u00e7in mutlaka sahur yeme\u011fi yenmelidir. \u0130ftardan sahura kadar da 2 ara \u00f6\u011f\u00fcn al\u0131nmas\u0131 \u00e7ok faydal\u0131 olur.\r\n,Uzun ve s\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bozmadan oru\u00e7 tutabilmek i\u00e7in yiyecek ve i\u00e7eceklere ayr\u0131 bir dikkat edilmesi gerekti\u011fi belirtildi.\r\n,Oru\u00e7 tutarken beslenmeye ayr\u0131 bir \u00f6zen g\u00f6stermek gerekti\u011fini belirten Uzm. Dr. Figen \u00c7a\u011f\u0131lc\u0131, oru\u00e7 a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yemek yemenin sa\u011fl\u0131ks\u0131z ve a\u011f\u0131r g\u0131dalar t\u00fcketip sonras\u0131nda hareketsiz kalman\u0131n problemlere yol a\u00e7abilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Ara \u00f6\u011f\u00fcnlerde yo\u011furt, badem, ceviz, salata gibi posal\u0131 g\u0131dalar , dondurma, muhallebi gibi s\u00fctl\u00fc tatl\u0131lar tercih edilebilir. ,Mutlaka salata veya bir \u00e7e\u015fit sebze yeme\u011fi yenmelidir.Yo\u011furt, ayran i\u00e7ecek olarak tercih edilmelidir.Gazl\u0131 i\u00e7ecekler, \u00e7ok \u015fekerli \u015ferbet ve ho\u015faflar az t\u00fcketilmelidir. Et, bal\u0131k, tavuk iftarda olmas\u0131 gereken g\u0131dalard\u0131r ama ya\u011fl\u0131 ve k\u0131zartma tercih edilmemelidir\u201d dedi.\r\n,Zeytinya\u011fl\u0131 sebzeler t\u00fcketilebilir. Sahur yeme\u011fi genelde erken bir kahvalt\u0131 tarz\u0131nda olmal\u0131d\u0131r. Yumurta, tost, s\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri, \u00e7orbalar hem mideyi \u00e7ok yormaz hem de tok tutar. Mide bo\u015fal\u0131m h\u0131z\u0131 yava\u015f olan baklagiller, sebze yemekleri, ceviz, badem doygunluk hissi olu\u015fturur.\r\n,Sahurda beyaz undan yap\u0131lm\u0131\u015f hamur i\u015fleri, k\u0131zartma, ya\u011fl\u0131 ve baharatl\u0131, a\u015f\u0131r\u0131 tuzlu g\u0131dalar hem mideyi yorar hem de erken ac\u0131kma hissi olu\u015fturur.Lifli ve proteinli yiyeceklerse tokluk hissi verir. Ayr\u0131ca sahurda bol s\u0131v\u0131 t\u00fcketilmesi de \u00e7ok faydal\u0131 olur. \u0130ftarda \u00f6nce su ve \u00e7orba i\u00e7ilmelidir. ,Bu beslenme \u00f6nerilerine uyulmazsa kab\u0131zl\u0131k, refl\u00fc, gastrit gibi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kabilece\u011fini kaydeden \u00c7a\u011f\u0131lc\u0131 \u201cBunu \u00f6nlemek i\u00e7in iftardan sahura kadar 4 kez az az, s\u0131k s\u0131k yemeye dikkat edilmelidir. ,Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f hem kab\u0131zl\u0131k hem de haz\u0131ms\u0131zl\u0131k i\u00e7in \u00f6nemlidir. Ayr\u0131ca Ramazanda yemekler \u0131zgara, ha\u015flama, ve f\u0131r\u0131nda yap\u0131lmal\u0131d\u0131r. Kavrulmu\u015f, t\u00fcts\u00fclenmi\u015f veya k\u0131zart\u0131lm\u0131\u015f yemeklerden uzak durulmal\u0131d\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Yeterince s\u0131v\u0131 t\u00fcketilmeli, iftardan sonra uzanmak veya uyumak yerine hafif y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fler tercih edilmelidir.\r\n,\u00c7a\u011f\u0131lc\u0131 \u201cS\u0131cak ve uzun yaz g\u00fcnlerinde \u00f6zellikle a\u015f\u0131r\u0131 su kayb\u0131 sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 tehdit eder. A\u00e7\u0131k havada \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda kalanlar\u0131n uygun koruyucu k\u0131yafet ve \u015fapka kullanmalar\u0131 gerekir. Oru\u00e7 a\u00e7t\u0131ktan sonra sahura kadar 2-2,5 lt. s\u0131v\u0131 almak \u00e7ok \u00f6nemlidir.