Ramazan'da yaşanan baş ağrısının beslenmeyle ilişkisi
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Nursena Simitçi, ramazanda beslenme alışkanlığındaki değişime dikkat çekerek çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nursena Simitçi, ramazanda beslenme alışkanlığındaki değişime dikkat çekerek çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Sağlıklı kalmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerektiğinin altını çizen Dyt. Nursena Simitçi, oruç tutan kişilerin besin ögelerinden zengin gıdalarla dengeli bir şekilde beslendiğinde açlığa bağlı olarak sıkça karşılaşılan baş ağrısı, hazımsızlık ve sindirim sorunlarının daha hafif atlatılabildiğini söyledi.