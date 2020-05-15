Ramazanda hazımsızlık çekenler dikkat! Hemen bunu deneyin

Sağlıklı ve dengeli beslenme yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Meltem Gök, Ramazan ayında beslenmeye ilişkin açıklamaya yaptı. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı ve mide rahatsızlığı gibi hastalıkları olanların oruç tutup tutamayacaklarını hekimlerine danışmaları gerektiğini ifade eden Dyt. Gök, bu gruptakilerin dışında kalanlar için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.