Ramazanda susamaya ve şişkinliğe karşı özel tarif

Ramazan ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131 v\u00fccutta \u2018alg\u0131lama d\u00f6nemi\u2019 olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. \u00d6zellikle ilk iki ya da \u00fc\u00e7 g\u00fcn hipoglisemi, ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, halsizlik, yorgunluk, unutkanl\u0131k, dalg\u0131nl\u0131k, uykuya e\u011filim, haz\u0131ms\u0131zl\u0131k, \u015fi\u015flik, ek\u015fime ya\u015fan\u0131yor, kan bas\u0131nc\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcyor ve v\u00fccut toksin \u00fcretmeye ba\u015fl\u0131yor.,Bu sebeple ilk haftaya dikkat edilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yleyen Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Uzman\u0131 Haluk Sa\u00e7akl\u0131, iftar ile sahur aras\u0131 yeterli ve alkali su t\u00fcketildi\u011finde, sahurun zaman\u0131nda iftar\u0131n da ziyafet haline getirmeden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda sorunlar\u0131n azalaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor. ,\u0130lk haftada \u015fi\u015fkinlik ve ge\u011firmelerin olabilece\u011fini s\u00f6yleyen Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Uzman\u0131 Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Haluk Sa\u00e7akl\u0131, \u201cKesinlikle iftar sofras\u0131nda gazl\u0131 i\u00e7ecek olmas\u0131n. \u00c7\u00fcnk\u00fc karbondioksit kabarc\u0131klar\u0131 sindirim sisteminde hava bo\u015flu\u011funa neden olur. S\u0131cak g\u00fcnlerde a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuk i\u00e7ecekler de v\u00fccutta karbon birikimine neden olur. Yemeklere \u00f6zellikle iftar sofras\u0131nda i\u00e7ilen \u00e7orbalara koyaca\u011f\u0131n\u0131z zencefil, rezene, zerde\u00e7al, ki\u015fni\u015f, karabiber ve anason gibi baharatlar \u015fi\u015fkinli\u011fi azalt\u0131r\u201d diye a\u00e7\u0131klamada bulundu. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Uzman\u0131 Sa\u00e7akl\u0131 oru\u00e7 tutan ki\u015filer i\u00e7in de susamaya ve \u015fi\u015fkinli\u011fe kar\u015f\u0131 \u00f6zel bir tarif verdi.,\u201c2 litre suyun i\u00e7ine, 1 adet \u00e7ubuk tar\u00e7\u0131n, 6 adet karanfil, 1 adet dilimlenmi\u015f limon, 2-3 sap maydanoz, 1 adet zerde\u00e7al k\u00f6k\u00fc koyun. 8-10 saat bekletin, iftar ile yatana kadar olan s\u00fcrede 1,5 litresini, kalan\u0131n\u0131 da sahurda t\u00fcketin\u201d diye tavsiyede bulunan Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Uzman\u0131 Sa\u00e7akl\u0131 ayr\u0131ca, \u201cSahurda \u00e7ok su t\u00fcketiminin bo\u015falt\u0131m\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Sa\u00e7akl\u0131, \u201c Bu da sahur sonras\u0131 \u015fi\u015fkinli\u011fe ve susamaya neden olur. Kilo ba\u015f\u0131na en az 30 mililitre su t\u00fcketilmesi yeterlidir. \u0130ftar ve sahur aras\u0131nda yeterli besin, s\u0131v\u0131 ve tuz al\u0131nmal\u0131d\u0131r\u201d dedi.,\u201cMide-ba\u011f\u0131rsak sistemi ve kalp yorulur. Tansiyon birden y\u00fckselir, nab\u0131z artar, kalbin oksijen ihtiyac\u0131 artarak s\u0131k\u0131nt\u0131ya girmesine yol a\u00e7ar. Bunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in iftar \u00f6ncesi 1 ya da 2 bardak su i\u00e7tikten sonra, 3 adet hurma, 4 adet zeytin 1 k\u00e2se \u00e7orba i\u00e7ince sofradan kalk\u0131n. Yeme\u011fe 12 ya da 18 dakika ara verin. Nedeni ise mideden beyne bu s\u00fcrede doyma sinyalleri gidiyor. Her lokmay\u0131 iyice \u00e7i\u011fnedikten sonra yutun.\u201d,Haluk Sa\u00e7akl\u0131, \u015fi\u015fkinlik i\u00e7in de bir tarif payla\u015ft\u0131. \u201cEbeg\u00fcmeci, \u0131s\u0131rgan otu, \u015fahtere otu birer \u00e7orba ka\u015f\u0131\u011f\u0131 olmak kayd\u0131yla 1 litrelik suya koyun 3 - 5 dakika kaynat\u0131n s\u00fcz\u00fcn ve 1 bardak i\u00e7in\u201d ifadelerini kullanan Sa\u00e7akl\u0131, \u201c\u0130ftar sonras\u0131 vi\u015fne, armut, elma, kavun, karpuz, kivi, \u015feftali, ananas, erik gibi toksin at\u0131c\u0131 meyveleri tercih edin\u201d diye \u00f6neride bulundu.,Oru\u00e7 tutma s\u0131ras\u0131nda s\u0131k\u00e7a rastlanan susama ve \u015fi\u015fkinli\u011fe kar\u015f\u0131, Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Uzman\u0131 Haluk Sa\u00e7akl\u0131 bitki kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. Bu tarif ile ramazan ay\u0131n\u0131 daha rahat ge\u00e7irebilirsiniz. \u0130\u015fte ramazanda susamaya ve \u015fi\u015fkinli\u011fe kar\u015f\u0131 \u00f6zel tarif...\r\n