Real Madrid Galatasaray'a transfer için onay verdi! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Ge\u00e7en sezon Radamel Falcao transferiyle ses getiren Galatasaray, bu kez de Real Madrid'den James Rodriguez'i kadrosuna katmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,10 G\u00dcN S\u00dcRE VER\u0130LD\u0130\r\nReal Madrid, teknik direkt\u00f6r Zidane'\u0131n g\u00f6z\u00fcne giremeyen ve sat\u0131\u015f listesine konulan y\u0131ld\u0131z oyuncu ile g\u00f6r\u00fc\u015febilmesi i\u00e7in Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi., Bu belgede, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcbe, 31 A\u011fustos'a kadar ikna s\u00fcreci tan\u0131nd\u0131. \r\n,E\u011fer bu 10 g\u00fcn i\u00e7inde James, Galatasaray'\u0131n sundu\u011fu imkanlardan memnun kal\u0131rsa, Real Madrid ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yap\u0131lacak. O g\u00f6r\u00fc\u015fme James'in imza s\u00fcrecine kadar ula\u015fabilecek.,FALCAO, \u0130STANBUL'A DAVET ETT\u0130\r\nJames Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi i\u00e7in Radamel Falcao ve e\u015fi de aktif rol \u00fcstlendi. Rodriguez ve sevgilisi Shannon De Lima'y\u0131 Radamel ve e\u015fi Lorelei Taron ikna edecek. ,Her f\u0131rsatta T\u00fcrkiye'yi \u00f6ven a\u00e7\u0131klamalar yapan Taron'un, James'in Venezuela'l\u0131 sevgilisini ikna etmekte zorlanmayaca\u011f\u0131 \u0130stanbul'a gelmeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Kolombiyal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n transferi i\u00e7in Real Madrid'in kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alan sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 yetkililerin "Maa\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 biz, yar\u0131s\u0131n\u0131 siz \u00f6deyin" \u015feklindeki yakla\u015f\u0131m\u0131na \u0130spanyollar "\u00d6ncelikle oyuncuyu ikna edin" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n\r\n