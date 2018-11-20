Reis filminde başrolde oynayan oyuncu AK Parti'den aday oldu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatan 'Reis' filminde Emine Erdo\u011fan'\u0131 canland\u0131ran \u00d6zlem Balc\u0131, 31 Mart'taki yerel se\u00e7imler i\u00e7in Fethiye'den adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u00d6zlem Balc\u0131'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m:\r\n,AK PART\u0130'DEN ADAY OLDU\u011eUNU DUYURDU\r\n\r\n,TRT'de yay\u0131nlanan 80'ler dizisinde de rol alan Balc\u0131, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda AK Parti'den belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday oldu\u011funu duyurdu. \r\n,\u00d6te yandan, Reis filminin yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve darbe giri\u015fimini konu alan "Uyan\u0131\u015f" filminin "FET\u00d6"den tutuklu y\u00f6netmeni Ali Avc\u0131, "FET\u00d6 \u00fcyesi olmak" su\u00e7undan alt\u0131 y\u0131l \u00fc\u00e7 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Balc\u0131, ba\u015fvuru belgesinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 da "Fethiye'ye bir s\u00fcrprizim var" notuyla payla\u015ft\u0131.\r\n, Ayn\u0131 zamanda T\u00fcrk dans fig\u00fcrlerinin e\u011fitmenli\u011fini yapt\u0131. \u00dcniversite e\u011fitimine 3.y\u0131l\u0131nda ara vererek \u0130stanbul\u2018da M\u00fcjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro e\u011fitimine ba\u015flad\u0131. MSM Tiyatrosu\u2018nda "Gazinoda A\u015fk Ba\u015fkad\u0131r" isimli oyunda; Kantocu Safiyeyi, Shekeaspeare Kolaj\u0131"nda; Kleopatra\u2018y\u0131, "Kabare Yar\u0131\u015fmalar Oyunu"nda; Oryantal K\u0131z\u0131 oynad\u0131.,Sosyal medyadan duyurdu.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 AK Parti'den aday oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Fethiye Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2018ndan 3.Akdeniz K\u00fcrek Yar\u0131\u015flar\u0131\u2018nda muhabir olarak g\u00f6stermi\u015f oldu\u011fu ba\u015far\u0131dan dolay\u0131 onur \u00f6d\u00fcl\u00fc ald\u0131. 2001 y\u0131l\u0131nda \u00c7ankaya \u00dcniversitesi \u0130ktisadi \u0130dari Bilimler Fak\u00fcltesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kazanarak ekranlara ara verdi. Yaz d\u00f6nemlerinde Fethiye\u2018nin bir tatil k\u00f6y\u00fcnde \u00e7ocuk animasyonu ve halkla ili\u015fkiler departmanlar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2018n\u0131n finans\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc\u2018nde \u00e7ekilen T\u00fcrk Alman ortak yap\u0131m\u0131 "Alo 157 \u0130nsan Ticareti" tan\u0131t\u0131m filminde rol ald\u0131ktan sonra \u0130ran Yap\u0131m\u0131 Zeytinya\u011f\u0131 reklam\u0131 ve Almanya Yap\u0131m\u0131 Et ve S\u00fct \u00dcr\u00fcnleri reklam\u0131nda rol ald\u0131. ,Mu\u011fla\u2018n\u0131n Fethiye il\u00e7esinde do\u011fan \u00d6zlem Balc\u0131, \u0130lk ve orta\u00f6\u011frenimini Fethiyede tamamlad\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131na okul s\u0131ralar\u0131ndayken at\u0131ld\u0131. Lise e\u011fitimine devam ederken Fethiye\u2018nin yerel kanal\u0131 Kanal F Radyo&Televizyon kurumunda Dj\u2018lik yapt\u0131. Ard\u0131ndan kanal b\u00fcnyesinde Haber spikerli\u011fi, metin yazarl\u0131\u011f\u0131 ve haber muhabirli\u011fi yapt\u0131. "K\u00f6y\u00fcm\u00fczde \u00d6zlem" isimli program\u0131n sunuculu\u011funu; \u2018Sabah \u015eekerleri\u2018 program\u0131n\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapan Balc\u0131, ard\u0131ndan "\u00d6zlemce" isimli kendi program\u0131n\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sunuculu\u011funu yapt\u0131. Mu\u011fla\u2018n\u0131n yerel kanal\u0131 \u015eah Tv\u2018de haber spikerli\u011fi yapt\u0131 ve ard\u0131ndan Fethiye\u2018de "Polis Haftas\u0131 \u00d6zel" program\u0131yla Mu\u011fla il Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden \u00d6zel Emniyet Muhabiri \u00f6d\u00fcl\u00fc ald\u0131.\r\n, 2007 y\u0131l\u0131nda Umut \u00c7ocuklar\u0131 Derne\u011fi\u2018nden tiyatro g\u00f6sterisiyle vermi\u015f oldu\u011fu destekten dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr belgesi ald\u0131. Ard\u0131ndan Be\u015fikta\u015f K\u00fclt\u00fcr Merkezi \u00c7ocuk Tiyatrosuyla devam etti. BKM \u00e7ocuk oyunlar\u0131yla 69 ilde sahneye \u00e7\u0131k\u0131p 9 farkl\u0131 karakteri sahneledi. Ayn\u0131 zamanda bu oyunun y\u00f6netmen asistanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da yapt\u0131. Turne d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnden sonra \u00e7e\u015fitli dizlerde rol ald\u0131. Bunlardan baz\u0131lar\u0131; \u0130psiz Recep, Selena, Hepsi 1, Z\u00fclfikar, Arka Sokaklar, Annem, Yol Arkada\u015f\u0131m, Unutulmaz, Akasya Dura\u011f\u0131, \u015een Yuva, Umut Yolcular\u0131, Canan. "Ajan K9" sinema filminde muhabir rol\u00fcn\u00fc, "Ate\u015fin D\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Yer" filminde ise Asiye rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131.\r\n, Yine TRT1 ekranlar\u0131nda halen yay\u0131nlanmakta olan ve izlenme rekorlar\u0131 k\u0131ran Seksenler dizisinde oynad\u0131\u011f\u0131 Y\u0131ld\u0131z karakteri ile diziye renk katarak T\u00fcrk seyirci kitlesinin g\u00f6nl\u00fcnde taht kurmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,"F\u0131cc\u0131 Frames" organizasyonun Hindistanda yap\u0131lan Uluslararas\u0131 Film Festivali\u2018nde T\u00fcrkiyeyi temsil eden gurubun i\u00e7inde oyunc