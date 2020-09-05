Rekor transfer! Henüz 18 yaşında...

Wolverhampton Kul\u00fcb\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 18 ya\u015f\u0131ndaki Portekizli futbolcunun 5 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fmeyi imzalad\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.\r\n\r\n,\u0130ngiliz ekibinin, oyuncu i\u00e7in kul\u00fcp tarihindeki en y\u00fcksek bonservis bedelini \u00f6deyece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,\u0130ngiliz medyas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerde, Wolverhampton'\u0131n Silva i\u00e7in Porto'ya 35 milyon avro \u00f6deyece\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,Porto'nun ligde en gen\u00e7 sahaya \u00e7\u0131kan ve gol atan oyuncusu olan Fabio Silva, Portekiz'in alt ya\u015f milli tak\u0131mlar\u0131nda toplamda 37 ma\u00e7ta forma giyerken 17 kez a\u011flar\u0131 sarst\u0131,Transfer futbol camias\u0131nda b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.