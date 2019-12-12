Rekortmen dizi Hercai'ye sürpriz transfer!

Ba\u015frollerini Ak\u0131n Ak\u0131n\u00f6z\u00fc ile Ebru \u015eahin'in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Hercai dizisinin ekibine yeni bir oyuncu kat\u0131ld\u0131. Mardin'de \u00e7ekilen Mia Yap\u0131m imzal\u0131 dizinin kadrosuna Ahmet Kayakesen kat\u0131ld\u0131.,Kayakesen son olarak Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rol\u00fcne hayat vermi\u015fti. \u00dcnl\u00fc oyuncunun Hercai'de s\u00fcrpriz bir karaktere hayat verece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,AHMET KAYAKESEN K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\n5 Ocak 1984 do\u011fumlu Ammet Kayakesen, \u0130zmir'de d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. 184 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndad\u0131r. 32 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun g\u00f6z rengi ela, burcu ise o\u011flak.,Ahmet Kayakesen 1984 y\u0131l\u0131nda \u0130zmir'de do\u011fmu\u015ftur. \u00c7\u0131lg\u0131n Dersane dizisi ile kariyerine ad\u0131m atm\u0131\u015ft\u0131r ve Kocam\u0131n Ailesi dizisi ile ekranlar\u0131n tan\u0131nan y\u00fcz\u00fc haline gelmi\u015ftir. ,Oyunculuk kariyerine 2013 y\u0131l\u0131nda rol ald\u0131\u011f\u0131 \u00c7\u0131lg\u0131n Dersane 3 filmiyle ad\u0131m atan Ahmet Kayakesen, 2014 y\u0131l\u0131nda Fox TV'deki Kocam\u0131n Ailesi adl\u0131 dizide, 2016'da ise Star TV'deki Han\u0131m K\u00f6yl\u00fc dizisinde oynam\u0131\u015ft\u0131r. Han\u0131m K\u00f6yl\u00fc reytingleri d\u00fc\u015f\u00fck gelince dizi erkenden yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Oynad\u0131\u011f\u0131 diziler\r\n\r\n2015 - Kocam\u0131n Ailesi - (Fatih Sara\u00e7l\u0131)\r\n2016 - Han\u0131m K\u00f6yl\u00fc - (Bural\u0131 \u0130smail)\r\n2016 - A\u015fk Yalan\u0131 Sever - (Hayrettin)\r\n2016 - Kertenkele: Yeniden Do\u011fu\u015f - (Murat Komiser, Ay Y\u0131ld\u0131zl\u0131 Adam, Kertenkele)\r\n2017 - Sava\u015f\u00e7\u0131 - (\u00dcste\u011fmen Burak Komutan)\r\n2017 - \u0130ki Yalanc\u0131 - (Alp)\r\n2018-2019 - Yasak Elma - (Hakan Kurtulu\u015f),Ekranlar\u0131n sevilen dizisi Hercai'ye, daha \u00f6nce Sava\u015f\u00e7\u0131 ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Ahmet Kayakesen dahil oldu. \u00dcnl\u00fc oyuncunun Hercai'de s\u00fcrpriz bir karaktere hayat verece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,HERCA\u0130 SON B\u00d6L\u00dcMDE NELER YA\u015eANDI?\r\n\r\nReyyan'\u0131n ge\u00e7mi\u015fle ilgili do\u011frular\u0131 bulma \u00e7abas\u0131 Miran'\u0131 inanmad\u0131\u011f\u0131 ger\u00e7eklerin pe\u015finde s\u00fcr\u00fckler ama Miran s\u00f6z verdi\u011fi gibi Reyyan'\u0131n yan\u0131nda olur. Reyyan ile birlikte inanmad\u0131\u011f\u0131 ger\u00e7eklerin pe\u015finde ko\u015farken annesi ile ilgili ger\u00e7ekler ile y\u00fczle\u015fmek zorunda kalan Miran ne yapacak?,Di\u011fer yandan Reyyan'\u0131n Miran'\u0131 affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmas\u0131ndan korkup Azat'tan yard\u0131m isteyen Elif ger\u00e7ekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'\u0131n tekrar bir araya gelmesini sa\u011flayabilecek mi?,Oynad\u0131\u011f\u0131 filmler\r\n\r\n2014 - \u00c7\u0131lg\u0131n Dersane 3 - (Erc\u00fc)\r\n2017 - Seni Gidi Seni - (B\u00fclent)\r\n2018 - Koca Bulma Sanat\u0131 - (Tibet)\r\n2019 - \u0130stanbul - (Salih),Dizi sezonunda hareketlilik devam ediyor. Daha \u00f6nce Sava\u015f\u00e7\u0131 ve Yasak Elma dizilerinde rol alan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Hercai dizisine kat\u0131ld\u0131!