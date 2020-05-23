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Türkiye Gazetesi

Resimli bayram mesajları 2020! Resimli, yazılı bayram mesajı Whatsapp, SMS YENi

Resimli bayram mesajları 2020! Resimli, yazılı bayram mesajı Whatsapp, SMS YENi

Ramazan-ı Şerif'in son günü idrak ediliyor. Yarın Ramazan Bayramı. Ancak bu bayram diğer bayramlar gibi ailelerimizle birlikte toplu sofralarda geçemeyecek. Koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sevdiklerinin yanında olamayanlar resimli bayram mesajları ile iyi dileklerini iletmek istiyor. Biz de sizler için resimli bayram mesajları, Resimli bayram mesajları 2020! Resimli, yazılı bayram mesajı Whatsapp, SMS YENi aramalarınızın sonucunu hazırladık.

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