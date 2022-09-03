Resmen kesinleşti: Murat Yıldırım, ‘Teşkilat’ dizisi kadrosunda! Setten ilk fotoğraf geldi

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta beklenmedik bir veda yaşanmış, dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul yeni sezon öncesi sevilen yapımdan ayrılmıştı. Çağlar Ertuğrul'un vedasının ardından Teşkilat dizisi için Murat Yıldırım ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği söyleniyordu. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Oyuncu Murat Yıldırım, üçüncü sezonuyla ekrana gelecek TRT 1 dizisi ‘Teşkilat’ kadrosuna dahil oldu.