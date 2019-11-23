Resmi Gazete'de yayımlandı! 46 bin lira destek ödemesi yapılacak

Bakanl\u0131\u011f\u0131n Tar\u0131msal Yay\u0131m ve Dan\u0131\u015fmanl\u0131k Hizmetlerine Destekleme \u00d6demesi Yap\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Tebli\u011fi Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.\r\n\r\n,Tebli\u011f, tar\u0131msal i\u015fletmelere tar\u0131msal dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti sunan ki\u015fi ve kurulu\u015flar\u0131n desteklenmesini ama\u00e7l\u0131yor. \r\n \r\nBuna g\u00f6re, dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti veren ki\u015filer ve kurulu\u015flara "tar\u0131msal yay\u0131m ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k deste\u011fi" ad\u0131 alt\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lacak. Bu ama\u00e7la ba\u015fvuranlara, ilgili \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131malar\u0131 ko\u015fuluyla bir tar\u0131m dan\u0131\u015fman\u0131 i\u00e7in 46 bin lira destek \u00f6demesi yap\u0131lacak. ,Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan yetkilendirilerek tar\u0131msal yay\u0131m ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti sunan, \u00fcretici \u00f6rg\u00fct\u00fc, ziraat odas\u0131 ve bunlar\u0131n \u015fubeleri de dahil olmak \u00fczere b\u00fcnyelerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131 en fazla 5 tar\u0131m dan\u0131\u015fman\u0131 i\u00e7in de \u00f6demede bulunulacak. \r\n,Ki\u015fi ve kurulu\u015fa her bir tar\u0131m dan\u0131\u015fman\u0131 i\u00e7in y\u0131ll\u0131k 46 bin lira tar\u0131msal yay\u0131m ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k deste\u011fi, 12 ayl\u0131k hizmet sunumu zorunlulu\u011fu sakl\u0131 kalmak kayd\u0131yla, 15 Nisan 2020 tarihinden sonra 23 bin lira ve 30 Kas\u0131m 2020 tarihinden sonra 23 bin lira olmak \u00fczere iki dilim halinde bakanl\u0131k\u00e7a belirlenen tarihlerde \u00f6denecek. \r\n,\u00d6deme tarihleri kaynak durumuna g\u00f6re bakanl\u0131k\u00e7a belirlenecek. Kaynak yetersizli\u011fi nedeni ile yap\u0131lamayan \u00f6demeler bir sonraki y\u0131l b\u00fct\u00e7esinden kar\u015f\u0131lanacak. \r\n \r\n,Tar\u0131msal yay\u0131m ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k deste\u011finden faydalanmak isteyen ki\u015fi ve kurulu\u015flar\u0131n, 15 g\u00fcn i\u00e7inde, son ba\u015fvuru g\u00fcn\u00fcn\u00fcn tatil g\u00fcn\u00fcne gelmesi halinde takip eden ilk i\u015f g\u00fcn\u00fc mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte ba\u015fvurmas\u0131 gerekiyor. \r\n \r\n,\u00d6te yandan dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti alacak tar\u0131msal i\u015fletmelerin de \u00e7ift\u00e7i, hayvan ve di\u011fer ilgili kay\u0131t sistemlerine kay\u0131tl\u0131 olmas\u0131, belirli b\u00fcy\u00fckl\u00fckte tar\u0131msal ya da hayvansal \u00fcretim yap\u0131yor olmas\u0131 gerekiyor.