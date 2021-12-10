Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesintiler iade edilecek

Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan habere g\u00f6re kesintiler vatanda\u015fa iade edilecek. \u0130\u015fte detaylar,Kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan 1 Ocak 2016 tarihi ve sonras\u0131nda yap\u0131lan tar\u0131msal destek \u00f6demeleri \u00fczerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi, \u00e7ift\u00e7ilerin d\u00fczeltme zamana\u015f\u0131m\u0131 s\u00fcresi i\u00e7erisinde ba\u015fvurmalar\u0131 halinde iade edilecek.\r\n\r\n,Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mlanan ve 315 seri numaral\u0131 gelir vergisi genel tebli\u011finde de\u011fi\u015fiklik yapan tebli\u011fle eklenen ge\u00e7ici maddeye g\u00f6re, iade i\u00e7in \u00e7ift\u00e7ilerin dava a\u00e7mamalar\u0131, a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f davalardan vazge\u00e7meleri gerekiyor.\r\n\r\n,Madde h\u00fck\u00fcmlerinden yararlanmak \u00fczere vazge\u00e7ilen davalarla ilgili olarak daha \u00f6nce verilmi\u015f ve kanun yolu t\u00fcketilmemi\u015f kararlar uyar\u0131nca, taraflara tebli\u011f edilip edilmedi\u011fine bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n i\u015flem yap\u0131lmayacak ve idarece a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f davalar s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmeyecek. Hakk\u0131nda kesinle\u015fmi\u015f yarg\u0131 karar\u0131 bulunanlar\u0131n iade talepleri madde h\u00fckm\u00fcnden yararlanamayacak.\r\n\r\n