Resülayn'ı kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda YPG\/PKK'dan kurtar\u0131lan Res\u00fclayn il\u00e7esinde ter\u00f6ristlerin kazd\u0131\u011f\u0131 t\u00fcnel g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. AA'n\u0131n ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 kay\u0131tlarda t\u00fcnelin T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,T\u00fcnelin yap\u0131m\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, her 10 metrede bir havaland\u0131rma, dinlenme alanlar\u0131 i\u00e7erdi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,AA, YPG\/PKK'n\u0131n \u00f6rg\u00fct\u00fcn M\u00fcnbi\u00e7 ve Aynularab il\u00e7elerindeki t\u00fcnel kazma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Aral\u0131k 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemi\u015fti.,Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131'nda Afrin'in YPG\/PKK'dan temizlenmesinin ard\u0131ndan il\u00e7ede \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00e7ok say\u0131da uzun t\u00fcnel kazd\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. (AA),Merdivenlerle yerin yakla\u015f\u0131k 13 metre alt\u0131na inilen t\u00fcnel, 3 metre y\u00fcksekli\u011fe ve 2,5 metre geni\u015fli\u011fe sahip.,YPG\/PKK, uzun s\u00fcredir M\u00fcnbi\u00e7, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Res\u00fclayn, S\u0131rrin, Kam\u0131\u015fl\u0131 ve Malikiyye'de T\u00fcrkiye'nin olas\u0131 askeri harekatlar\u0131na kar\u015f\u0131 direnme, s\u0131zma ve ani sald\u0131r\u0131 amac\u0131yla t\u00fcnel kaz\u0131yordu.,Anadolu Ajans\u0131n\u0131n (AA) g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi\u011fi ve Res\u00fclayn merkezini \u00e7evreleyen t\u00fcnelin giri\u015fi, bir depo i\u00e7erisinde yer al\u0131yor.,Res\u00fclayn il\u00e7e merkezinden girildi\u011finde T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na kadar uzanan t\u00fcnelin yap\u0131s\u0131, \u00f6r\u00fcmcek a\u011f\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yor.,Res\u00fclayn il\u00e7e merkezinden girildi\u011finde T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na kadar uzanan t\u00fcnelin yap\u0131s\u0131, \u00f6r\u00fcmcek a\u011f\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yor. \r\n\r\nT\u00fcnel, il\u00e7enin farkl\u0131 yerlerine da\u011f\u0131lan kilometrelerce uzunlu\u011fundaki kollar\u0131yla bir\u00e7ok giri\u015fe sahip.\r\n,Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda YPG\/PKK'dan kurtar\u0131lan Res\u00fclayn il\u00e7esinde ter\u00f6ristlerin kazd\u0131\u011f\u0131 t\u00fcnel g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Anadolu Ajans\u0131n\u0131n (AA) g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi\u011fi ve Res\u00fclayn merkezini \u00e7evreleyen t\u00fcnelin giri\u015fi, bir depo i\u00e7erisinde yer al\u0131yor., Merdivenlerle yerin yakla\u015f\u0131k 13 metre alt\u0131na inilen t\u00fcnel, 3 metre y\u00fcksekli\u011fe ve 2,5 metre geni\u015fli\u011fe sahip. ,Anadolu Ajans\u0131, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda YPG\/PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerden kurtar\u0131lan Res\u00fclayn il\u00e7e merkezinin alt\u0131n\u0131 \u00f6r\u00fcmcek a\u011f\u0131 gibi saran t\u00fcnel sistemini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.