Reyting rekortmeni dizi için ATV'den şaşırtan karar!

ATV'nin yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden beri \u015fiddet sahneleriyle tepki toplayan dizisi Sen Anlat Karadeniz'den, hayranlar\u0131na k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Ele\u015ftirilerin hedefinde olan dizinin kas\u0131m ay\u0131nda final yapaca\u011f\u0131 iddia edildi.,Habere g\u00f6re ba\u015frollerinde \u0130rem Helvac\u0131o\u011flu, Ula\u015f Tuna Astepe, Sinan Tuzcu ve \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 dizi, 64.b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana veda ediyor.,Bu hafta 61.b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz, final b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 13 Kas\u0131m \u00c7ar\u015famba ATV'de olacak.,Ge\u00e7mi\u015fte para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 adam\u0131n zulm\u00fcnden ka\u00e7\u0131p \u00e7ocu\u011fuyla birlikte Karadeniz'e s\u0131\u011f\u0131nan Nefes'le, onu korudu\u011fu i\u00e7in ailesinin b\u00fcy\u00fck tepkisiyle kar\u015f\u0131la\u015fan Tahir'in imkans\u0131z a\u015fk\u0131 anlat\u0131l\u0131yordu.,Sen Anlat Karadeniz\u2019in ard\u0131ndan \u00e7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131na TRT1\u2019den transfer edilen Kurulu\u015f: Osman dizisinin koyulaca\u011f\u0131 da iddialar aras\u0131nda.,Birbirlerinden ho\u015flanmayan Tar\u0131k ve Mercan'\u0131n bulu\u015fmas\u0131nda silahlar \u00e7ekildi ve hedef tam on ikiden vuruldu. Di\u011fer yandan Ali ve Esma da etraf\u0131ndakilerin deste\u011fi ile d\u00fc\u011f\u00fcn yapt\u0131 ve balay\u0131 i\u00e7in haz\u0131rland\u0131lar. Asl\u0131nda Ferhat'a k\u0131zg\u0131n olan Hazan onun \u0130stanbul'a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frendi ve bu habere pek sevinmedi. ,Herkesten gizli internette biriyle konu\u015fan Melek ise, konu\u015ftu\u011fu ki\u015fi ile bulu\u015fmak i\u00e7in evden ka\u00e7arken, i\u00e7ti\u011fi ila\u00e7lar\u0131n etkisiyle sersemle\u015fen Nil\u00fcfer ise merdivenlerden yuvarland\u0131.,ATV'nin reyting rekortmeni ve ayn\u0131 zamanda sosyal medyan\u0131n da en \u00e7ok konu\u015fulan dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'in kas\u0131m ay\u0131nda final yapaca\u011f\u0131 iddia edildi.