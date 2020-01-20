Rıdvan Dilmen: Arda Turan konusu kabak tadı verdi

Onyekuru ile set oynayabilir misin? Oynayamazs\u0131n. Emre ile oynars\u0131n ama onun hedefi \u00f6ne do\u011fru gidip kilit pas atmak ya da d\u0131\u015far\u0131 gidip kesmektir. Problem \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fc bir oyuncu Emre.,Sahan\u0131n en iyi oyuncusu hakem Ya\u015far Kemal U\u011furlu'ydu. Bir tart\u0131\u015fma daha \u00e7\u0131kabilirdi cezas\u0131n\u0131 kupa ma\u00e7\u0131nda \u00e7ekecek Marcao diye.,Linnes e\u015fiyle \u00e7ocu\u011fuyla ma\u00e7a gidiyor. K\u00fcsk\u00fcn\u00fcm ben asl\u0131nda, oynamak istiyorum. Socrates'in bir laf\u0131 var, futbolcular futbolu b\u0131rakmaz, futbol futbolcuyu b\u0131rak\u0131r diye. Linnes b\u0131rakmad\u0131.,Hoca hem oyuncular\u0131, hem oyunu de\u011fi\u015ftirmek istiyor. \u015eampiyonluk \u015fans\u0131 var. Ligin 17. haftas\u0131nda 5 \u015fampiyonluk aday\u0131, 5'te 5 yapt\u0131. Bu hafta da bu ma\u00e7a kadar 4'te 4 yapt\u0131lar. Sivas'tan da lider oldu\u011fu i\u00e7in bahsetmiyorum.,Emre Akbaba'n\u0131n yapt\u0131klar\u0131 tam bir forvet arkas\u0131 ko\u015fular\u0131. Bu tip goller at\u0131yor. Bir silah geldi, bir problem \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fc geldi. \u00c7ok s\u00fck\u00fcrler olsun ki sahalara d\u00f6nd\u00fc, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Belli ki karakteri d\u00fczg\u00fcn bir arkada\u015f. Problemli Belhanda'dan Emre'ye geldi Galatasaray.,Falcao 3-4 hafta sonra kendini bulacakt\u0131r, hen\u00fcz ma\u00e7 ritmini yakalam\u0131\u015f de\u011fil. Falcao'nun \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aydan itibaren ritmini bulaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, daha bulamad\u0131. Art\u0131k arzuluyor, bu kul\u00fcpte kalaca\u011f\u0131m diyor. Galatasaray 30 puan\u0131 cebine koydu.,Falcao'ya destek\u00e7i bir forvet arkas\u0131 yakalad\u0131 \u015fimdi. Emre Akbaba'y\u0131 sa\u011fda ve solda da kullanabilirsin, Kruse gibi de\u011fil.,Ben Galatasaray'\u0131n bu yar\u0131\u015fta var\u0131m diyece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, Kad\u0131k\u00f6y'e minimum 40 puanla gidece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.,Nagatomo, Nzonzi, Luyimdama ve Andone gitti, problemi \u00e7\u00f6zm\u00fc\u015fler ama bir tane temiz bir stoper bulmalar\u0131 laz\u0131m. Mustafi var, Alman Milli Tak\u0131m\u0131'nda oynayan. Birka\u00e7 ma\u00e7 seyrettim, oynamad\u0131. \u00c7abuk, sert, s\u0131k\u0131 bir oyuncu, Galatasaray'da da i\u015f yapar. Y\u00fczde 100 stoper almas\u0131 laz\u0131m.,Felsefe olarak hoca, bu oyuncularla h\u0131zl\u0131 oyun oynanmayaca\u011f\u0131n\u0131 devre aras\u0131nda g\u00f6rd\u00fc. Hoca da Kad\u0131k\u00f6y'den \u00f6nce \u00e7ok sert g\u00f6z\u00fcken bir Konya deplasman\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyor, 5'te 5 yapabilece\u011fi, en k\u00f6t\u00fc 5 ma\u00e7ta 13 puan alabilece\u011fi bir periyot.,Donk Galatasaray'\u0131n kadrosunda olmas\u0131 gereken bir oyuncu ama hocan\u0131n kafas\u0131ndaki bir oyuncu mu? De\u011fil. \u00c7ok yeterli bir oyuncu de\u011fil. 16 ma\u00e7 oynam\u0131\u015f, 9 tane sar\u0131, 1 k\u0131rm\u0131z\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f. Kart potansiyeli \u00e7ok y\u00fcksek, ma\u00e7 sonunda o tansiyonda 2. sar\u0131y\u0131 g\u00f6rme ihtimali de var.,Hoca, \u00e7abuk olsun, \u00e7amurdan olsun oyuncular\u0131 sever. Neden Eski\u015fehir'deki oyuncuya yat\u0131r\u0131m yapt\u0131? Neden Emre Mor i\u00e7in risk ald\u0131?,Falcao sakatland\u0131ktan sonra, arkada bol pas yapan ve istatistiklerde \u00f6nde olan bir Galatasaray g\u00f6rm\u00fc\u015fken, hoca b\u00f6yle bir orta sahaya, Nagatomo kadar \u00e7abuk ama soldan gelip kesebilece\u011fi bir oyuncu buldu. Mariano'dan daha \u00e7abuk bir Linnes trib\u00fcnden indi. Yar\u0131n bir g\u00fcn Onyekuru ve Sekidika da girince, bu tip oyuncularla istedi\u011fi oyunu oynamak istiyor.,Galatasaray'\u0131n Kad\u0131k\u00f6y'e 40-42 puanla \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n \u00f6nemini biliyor Fatih Terim. \u00d6nemli olan sonu\u00e7tur. Dikkat ettim ki, antrenman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 da \u00e7ok yapt\u0131. Nzonzi, Belhanda, Seri ya da Lemina ile h\u0131mb\u0131l bir tak\u0131m vard\u0131. 74 model bir arabayla, 200 ile gitmek isterseniz motoru yakars\u0131n\u0131z.,Mehmet Topuz'a 10 milyon dolar d\u00f6nemi bitti. Appiah'a verilen paralar bitti. Saracchi'yi kim tan\u0131yordu, kim biliyordu? 5 milyon olsayd\u0131, Galatasaray alabilir miydi? \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l daha da kiral\u0131k olacak. Bildi\u011fim kadar\u0131yla \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemden itibaren 8 kiral\u0131k al\u0131p, g\u00f6nderebiliyorsun, sonraki sezon 7'ye, sonraki sezon 6'ya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Hi\u00e7 ismini duymad\u0131\u011f\u0131m\u0131z, s\u00fcrpriz, internetten bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z oyuncular geliyor.,\u00dcnl\u00fc futbol yorumcusu R\u0131dvan Dilmen, Galatasaray'\u0131n Denizlispor'u 2-1 ma\u011flup etti\u011fi ma\u00e7\u0131 yorumlad\u0131.,Arda Turan konusu kabak tad\u0131 verdi. Arda konusu hassas bir konu, taraftar ikiye b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f durumda.