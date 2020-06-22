Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: En az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım

\u00dcnl\u00fc futbol yorumcusu R\u0131dvan Dilmen, Galatasaray'\u0131n sahas\u0131nda Gaziantep FK ile 3-3 berabere kald\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131 de\u011ferlendirdi.,R\u0131dvan Dilmen'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015f\u00f6yle; "Goll\u00fc olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordum ama bu kadar tuhaf bir ma\u00e7 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmemi\u015ftim. B\u00f6yle dramatik sonlu ma\u00e7lar elbet olmu\u015ftu ama b\u00f6yle bir ma\u00e7 hayat\u0131mda g\u00f6rmedim","Biz bug\u00fcn oyunu konu\u015fmayal\u0131m. 0-0 ba\u015flad\u0131, 3-1 oldu, 3-1 oldu t\u00fcm skorlar ya\u015fand\u0131. Deplasman tak\u0131m\u0131 da ev sahibi tak\u0131m da \u00f6ne ge\u00e7ti. Ma\u00e7a damgas\u0131n\u0131 vuran hakem kararlar\u0131 ve sezon kararlar\u0131 oldu. Fenerbah\u00e7e kendisine yolda\u015f ar\u0131yordu, \u015fimdi bug\u00fcn Galatasaray da geldi. Be\u015fikta\u015f pek fazla bir \u015feye kar\u0131\u015fm\u0131yor. Bug\u00fcnden itibaren Galatasaray da devreye girecek. Hakemin yapt\u0131klar\u0131n\u0131 do\u011frular\u0131 yanl\u0131\u015flar\u0131 \u00e7ok enteresan \u015feyler olacak","Niye Gaziantep'in niye Galatasaray'\u0131n gol\u00fcn\u00fc iptal etmedin diyemem. K\u0131rm\u0131z\u0131 kart do\u011fru mu? Do\u011fru. Kendi kendine i\u015f ald\u0131 Galatasaray. Gaziantep'in att\u0131\u011f\u0131 ikinci golde acaba perdeliyor mu dedi\u011fimizde VAR hakemi bakt\u0131\u011f\u0131nda pozisyonda kaleciyi engellemedi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Yedek kul\u00fcbesinin \u00f6n\u00fcnde \u015farjlar vard\u0131 Gaziantep aleyhine olmas\u0131 laz\u0131mken vermedi. Jimmy Durmaz'\u0131n bir pozisyonu vard\u0131 mesela vermedi. Ayn\u0131 yerde ba\u015fka bir pozisyonda daha az sert olan bir pozisyonda vermedi","T\u00fcrkiye'de tarihe ge\u00e7ecek bir karar verildi. 6 saniye kural\u0131nda. Bu 6 saniye kural\u0131 ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda bir g\u00fcn de uygulay\u0131n diyordum. Bula bula da Galatasaray'\u0131 buldu. \u0130lklerin tak\u0131m\u0131. 1-2-3 kim sayacak diye bak\u0131yordum. Bir de \u00fczerine penalt\u0131 oldu mu. Galatasaray'da o penalt\u0131yla 8 puan geriye d\u00fc\u015ft\u00fc. E\u011fer seyircili olsayd\u0131 bu karar zordu.","Galatasaray'a faul\u00fc vermemesi benim orada kafam\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. 6 saniye kural\u0131ndan daha \u00e7ok o faule tak\u0131ld\u0131m. Hatalar tabii ki her ma\u00e7ta olur. O 6 saniyeyi vermesinin sebebi hakemin kafas\u0131nda vard\u0131 demek ki","Bravo hakem! 150 ma\u00e7ta vermedin bu ma\u00e7ta verdin, helal olsun. T\u00fcrk futbolunun dizayn\u0131nda sorun var. Kurallar\u0131 biliyorsunuz uygulam\u0131yorsunuz. Sezon sonunda medyaya lobilere bak\u0131p \u00f6yle karar veriyorsunuz.","TFF'nin MHK's\u0131nda 6 saniyeyi vermek sana m\u0131 denk geldi. O faule tak\u0131l\u0131 kald\u0131m ben. Demek ki kafanda bir \u015feyler vard\u0131. Galatasaray'a verilen en direkt vuru\u015fta kural\u0131 uygulad\u0131 hakem. C\u00fcneyt de F\u0131rat da bu kural\u0131 hi\u00e7 kullanmad\u0131. 4 dakika bir gol\u00fc iptal etmek i\u00e7in tek g\u00f6z\u00fcnle baksan o VAR ekran\u0131na aaa faulm\u00fc\u015f dersin yine karar verirsin","Ge\u00e7en sene Muslera 6 de\u011fil 26 saniye oynuyordu. Ge\u00e7en sene niye vermiyordunuz. Ge\u00e7en sene o faul\u00fc veriyordunuz bu sene vermiyorsunuz. Ligin zirvesindeki 2 tak\u0131m \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren tak\u0131mlar. Galatasaray pandemi \u00f6ncesi ve sonras\u0131nda hak edecek oyunlar oynamad\u0131. 4,5 dakika de\u011fil 4,5 saniyede verirsiniz o karar\u0131. Hakeme hi\u00e7 oraya gitme bile denir.","Do\u011fru kararlar tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yorsa, hakemler bize bunu tart\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorsa bana kimse anlatamaz. G\u00f6zlemci evde hakemi g\u00f6zl\u00fcyor. Aytekin Durmaz g\u00f6zlemciydi bu ma\u00e7ta, acaba isyanda m\u0131. Kayseri ma\u00e7\u0131n\u0131n g\u00f6zlemcisi evindeydi mesela. Oradaki mimi\u011fini g\u00f6rsene ma\u00e7a gidip","Hakem ma\u00e7a giderken kimlerin ne istedi\u011fini, T\u00fcrk futbolunun TFF'nin komitelerin ne istedi\u011fini adlar\u0131 gibi biliyorlar. Alper Ulusoy do\u011fru karar verdi, tebrik edemeyece\u011fim \u00e7\u00fcnk\u00fc bundan \u00f6nce 1500 defa o karar\u0131 hi\u00e7 vermedin","Bursa'da \u00f6l\u00fcmler var, s\u0131n\u0131rda yine \u015fehidimiz var. Taktik yorumu yapmayaca\u011f\u0131m. Birka\u00e7 y\u0131ld\u0131r b\u0131rak\u0131n iyi niyetli olduklar\u0131n\u0131 k\u00f6t\u00fc niyetli olduklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Do\u011frulara verilen kararlar\u0131 tart\u0131\u015f\u0131yorsak durum \u00e7ok vahim demektir. Alper Ulusoy'un son y\u00f6netti\u011fi ma\u00e7ta e\u011fer en az 5 pozisyonda 6 saniye kural\u0131 ihlal edilmediyse ben yorumculu\u011fu b\u0131rakaca\u011f\u0131m. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane! \u00c7ok iddial\u0131 kon