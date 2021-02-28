Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Hoca için değişiklik falan diyorlar

Futbol yorumcusu R\u0131dvan Dilmen, "Hoca i\u00e7in de\u011fi\u015fiklik falan diyorlar" dedi, futbolseverleri merakland\u0131ran a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \u0130\u015fte detaylar...,Futbol yorumcusu R\u0131dvan Dilmen, NTV'de yay\u0131nlanan Y\u00fczde Y\u00fcz Futbol program\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Dilmen, Alanyaspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u00c7a\u011fda\u015f Atan ile ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 bir iddia ortaya att\u0131.,"UMARIM DO\u011eRU DE\u011e\u0130LD\u0130R, HEVES\u0130 KA\u00c7MASIN"\r\n\r\nAlanyaspor'da \u00c7a\u011fda\u015f Atan'\u0131n g\u00f6revine son verilmesinin konu\u015fuldu\u011funu s\u00f6yleyen Dilmen, "Alanyaspor sab\u0131rl\u0131 pas yapan bir tak\u0131m. ,Hocas\u0131 da tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor \u015fu anda. Tart\u0131\u015f\u0131lmamal\u0131. Duyduklar\u0131m\u0131z do\u011fruysa, \u00c7a\u011fda\u015f Hoca i\u00e7in de de\u011fi\u015fiklik falan diyorlar. Umar\u0131m do\u011fru de\u011fildir. \u00c7ocu\u011fun da hevesi ka\u00e7mas\u0131n. \u0130yi iz b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131r" dedi.,\u00c7A\u011eDA\u015e ATAN'IN KARNES\u0130\r\n\r\n40 ya\u015f\u0131ndaki teknik adam \u00c7a\u011fda\u015f Atan, bu sezon Alanyaspor'un ba\u015f\u0131nda 30 ma\u00e7a \u00e7\u0131karken 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 ma\u011flubiyet ald\u0131 ve ma\u00e7 ba\u015f\u0131 1.70 puan ortalamas\u0131n\u0131 yakalad\u0131. ,Atan'\u0131n ekibi S\u00fcper Lig'de 42 puanla 6. s\u0131rada yer al\u0131yor.,