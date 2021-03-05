Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu bıraktı

Eski futbolcu ve yorumcu R\u0131dvan Dilmen, yorumculuk g\u00f6revini b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klad\u0131.,Dilmen, "Yak\u0131n zamanda; bana ve aileme yap\u0131lan iftira dolu bu kampanyan\u0131n akt\u00f6rlerini, as\u0131l ama\u00e7lar\u0131n\u0131n \u015fahs\u0131m \u00fczerinden halk\u0131 kin ve nefretle kutupla\u015ft\u0131rmak oldu\u011funu, tetik\u00e7ilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek if\u015fa edece\u011fimden kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n" ifadelerini kulland\u0131.,R\u0131dvan Dilmen'in yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015fu \u015fekilde; ,"43 y\u0131l \u00f6nce lisansl\u0131 bir futbolcu olarak girdi\u011fim T\u00fcrk futbol ailesine, onurumla, \u015ferefimle, namusumla hizmet etti\u011fim milli futbolcu - teknik direkt\u00f6r - futbol yorumcusu olarak y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm s\u00fcreci bug\u00fcn itibariyle sonland\u0131r\u0131yorum. ,Vicdanen \u00e7ok rahat\u0131m. Hi\u00e7bir \u015fah\u0131s, camia ve kurumla ilgili asla sayg\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131m olmad\u0131. Ancak son d\u00f6nemde organize bir \u015fekilde hedef g\u00f6sterilerek bana ve aileme ya\u015fat\u0131lan \u00fcz\u00fcnt\u00fcy\u00fc, iftiralar\u0131 ba\u015fkalar\u0131 gibi kabul etmem m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir! ,"TET\u0130K\u00c7\u0130 VE AZMETT\u0130R\u0130C\u0130LER\u0130 TEK TEK \u0130F\u015eA EDECE\u011e\u0130M"\r\n\r\nDilmen, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "T\u00fcm izleyicilerimize minnettar\u0131m. Yak\u0131n bir zamanda, bana ve aileme yap\u0131lan iftira dolu bu kampanyan\u0131n akt\u00f6rlerini, as\u0131l ama\u00e7lar\u0131n\u0131n halk\u0131 kim ve nefretle kutupla\u015ft\u0131rmak oldu\u011funu, tetik\u00e7ilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek if\u015fa edece\u011fimden kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n" ifadelerini kulland\u0131.,\u015eimdiye kadar oldu\u011fu gibi; rahmetli babam\u0131n ve annemin bana b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 en anlaml\u0131 miras olan D\u0130LMEN soyad\u0131n\u0131 Rabbim izin verdi\u011fi s\u00fcrece onurumla ta\u015f\u0131maya devam edece\u011fim.",.