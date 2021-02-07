Rıdvan Dilmen: Maçın kahramanı Mostafa Mohamed

Futbol yorumcusu R\u0131dvan Dilmen, Galatasaray'\u0131n Fenerbah\u00e7e'yi Kad\u0131k\u00f6y'de 1-0 ma\u011flup etti\u011fi kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 de\u011ferlendirdi. ,Fenerbah\u00e7e kar\u015f\u0131s\u0131nda ma\u00e7\u0131n gidi\u015fat\u0131n\u0131 Galatasaray'\u0131n belirledi\u011fini belirten futbol yorumcusu R\u0131dvan Dilmen, "Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m, \u00e7ubuklu tak\u0131ma kar\u015f\u0131 daha oynamas\u0131n\u0131 bilen bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcdeydi. Fenerbah\u00e7e'nin 3 tane h\u00fccum oyuncusunu al birini, vur di\u011ferine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamad\u0131" dedi.,"\u00c7OK \u00d6NEML\u0130 B\u0130R TRANSFER, TEBR\u0130K ETMEK LAZIM"\r\n\r\nGalatasaray'a Kad\u0131k\u00f6y'de galibiyeti getiren gol\u00fc kaydeden M\u0131s\u0131rl\u0131 forvet Mostafa Mohamed'i ma\u00e7\u0131n kahraman\u0131 ilan eden Dilmen, "Mohamed, yaz\u0131n Emre Bel\u00f6zo\u011flu'nun listesinde 2. s\u0131radayd\u0131. Onu g\u00f6r\u00fcnce, Fenerbah\u00e7e'nin ne kadar \u00f6nemli bir oyuncuyu ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. ,Fenerbah\u00e7e'nin ihtiyac\u0131 olan santraforu Galatasaray alm\u0131\u015f, Galatasaray'da i\u015f yapar. Tam kuvvetli olunca ba\u015fka olur, \u00e7ok \u00f6nemli transfer, tebrik etmek laz\u0131m" dedi.,"MESUT'UN GEBER\u0130K HAL\u0130 TAKIMI \u00d6NDE TUTTU"\r\n\r\nFenerbah\u00e7e'nin oyununu da de\u011ferlendiren Dilmen, "Aylard\u0131r oynamayan Sosa, Fenerbah\u00e7e'nin en iyi iki oyuncusundan biri. Naz\u0131m en iyi oyuncusuydu. Bir de gayretinden dolay\u0131 Ozan. ,Mesut gelince de bir kalite g\u00f6rd\u00fck. Mesut'un geberik hali, Sosa'n\u0131n haz\u0131r olmayan hali oyunun belli b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde tak\u0131m\u0131 orada tuttu" dedi.