Rıdvan Dilmen resmen açıkladı: Fenerbahçe'de 4 ayrılık....

Usta yorumcu R\u0131dvan Dilmen, Fenerbah\u00e7e'de ger\u00e7ekle\u015fmesi beklenen 4 ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 resmen a\u00e7\u0131klad\u0131.,S\u00fcper Lig'de 19. haftan\u0131n kapan\u0131\u015f\u0131nda Fenerbah\u00e7e, sahas\u0131nda Ankarag\u00fcc\u00fc'n\u00fc 3-1 ma\u011flup ederek lider Be\u015fikta\u015f ile ayn\u0131 puana ula\u015ft\u0131. Fenerbah\u00e7e bu sezon evinde ilk kez arka arkaya 3 lig ma\u00e7\u0131n\u0131 kazand\u0131. R\u0131dvan Dilmen, kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 de\u011ferlendirdi.,Samatta'n\u0131n gol\u00fcnde faul olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vurgulayan Dilmen, "\u015eu gol\u00fc T\u00fcrkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder. D\u00fcnyan\u0131n her yerinde olan goller VAR'dan d\u00f6n\u00fcyordu. Bu da VAR'dan d\u00f6nebilirdi. Bundan daha hafif pozisyonlarda T\u00fcrkiye'de yanl\u0131\u015f \u015fekilde gollerin iptal edildi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Bana g\u00f6re gol." dedi.,Dilmen, Fenerbah\u00e7e'de g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131lan 4 oyuncuyu a\u00e7\u0131klad\u0131.,R\u0131dvan Dilmen, "Jose Sosa'dan vazge\u00e7ilmi\u015f gibi. Diego Perotti ayr\u0131l\u0131yor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayr\u0131l\u0131k d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor" dedi.,Ozan Tufan'\u0131n Sivasspor ma\u00e7\u0131nda cezal\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in de konu\u015fan Dilmen, "Ozan Tufan'\u0131n sar\u0131 kart g\u00f6rd\u00fckten sonra Sivasspor ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi cezal\u0131 duruma d\u00fc\u015fmesi \u00e7ok kritik. Luiz Gustavo'nun yan\u0131nda kim oynayacak? Mert Hakan Yanda\u015f'\u0131n cezas\u0131 1 olursa belki oynayabilir. Sivas deplasman\u0131nda Dimitris Pelkas yetmez." ifadelerini kulland\u0131.