Rihanna'nın 2014 yılında attığı Muslera tweeti gündem oldu!

Galatasarayl\u0131 taraftarlar, Alanyaspor ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Muslera ile ilgili binlerce payla\u015f\u0131m yaparken d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Rihanna'n\u0131n 2014 y\u0131l\u0131nda att\u0131\u011f\u0131 tweet de g\u00fcndem oldu.,Fernando Muslera'n\u0131n Alanyaspor ma\u00e7\u0131ndaki performans\u0131 sonras\u0131 sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 taraftarlar, Rihanna'n\u0131n 2014 y\u0131l\u0131nda Muslera ile ilgili att\u0131\u011f\u0131 tweeti payla\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,S\u00fcper Lig'in 14. haftas\u0131nda Galatasaray, T\u00fcrk Telekom Stadyumu'nda kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi\u011fi Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 ma\u011flup etti. M\u00fccadeleye Fernando Muslera'n\u0131n performans\u0131 damga vurdu. Uruguayl\u0131 file bek\u00e7isi kar\u015f\u0131la\u015fmada yapt\u0131\u011f\u0131 kritik kurtar\u0131\u015flarla tak\u0131m\u0131n\u0131n 3 puan\u0131n kazanmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck rol oynad\u0131.,2014 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda \u0130ngiltere ile Uruguay aras\u0131nda oynanan ma\u00e7ta Muslera iyi bir performans sergilemi\u015f ve Uruguay m\u00fccadeleyi 2-1 kazanm\u0131\u015ft\u0131. Rihanna da Twitter'dan "Fernando Muslera be on his shit tho!" (Muslera i\u015fini \u00e7ok iyi yap\u0131yor) yazm\u0131\u015ft\u0131.,Galatasarayl\u0131 taraftarlar da Alanyaspor ma\u00e7\u0131ndan sonra bu tweeti payla\u015ft\u0131.