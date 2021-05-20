River Plate tarih yazdı: Kalecisiz ve yedek oyuncusuz kazandı

Labertadores Kupas\u0131 grup ma\u00e7lar\u0131nda River Plate ile Kolombiya tak\u0131m\u0131 Independiente Santa Fe kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. ,Arjantin'in k\u00f6kl\u00fc futbol tak\u0131mlar\u0131ndan River Plate adeta imkans\u0131z\u0131 ba\u015fard\u0131. Koronavir\u00fcs nedeniyle 20 futbolcunun kadro d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131la\u015fmadan galibiyetle ayr\u0131ld\u0131,Arjantin'in ba\u015fkenti Buenos Aires'te bulunan Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda oynanan ma\u00e7a Arjantinli ekipte ba\u015f g\u00f6steren toplu Covid-19 vakalar\u0131 damga vurdu. 20 oyuncunun kadroya giremedi\u011fi ma\u00e7a River Plate, kalecisi ve yedek oyuncular\u0131 olmadan \u00e7\u0131kmak zorunda kald\u0131.,Arjantin ekibinin kadrosundaki 20 futbolcunun Covid-19'a yakalanmas\u0131 nedeniyle orta saha oyuncusu Enzo Perez'in kaleye ge\u00e7ti\u011fi ve yedek oyuncusu olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de\u011fi\u015fiklik yapamad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7tan River Plate 2-1 galibiyetle ayr\u0131ld\u0131.\r\n,Orta sahada forma giyen Enzo Perez kaleye ge\u00e7erken River Plate, yedek oyuncusu olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tarihi ma\u00e7\u0131 oyuncu de\u011fi\u015fikli\u011fi yapmadan tamamlad\u0131.,\u0130LK 6 DAK\u0130KADA 2 GOL\r\n\r\nRiver Plate'in gollerini ma\u00e7\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda 3. ve 6. dakikalarda Fabrizio Angileri ile Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek gol\u00fcn\u00fc 73. dakikada Kelvin Osorio att\u0131.