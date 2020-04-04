Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor

T\u00fcrkiye'nin Ordu-Giresun Havaalan\u0131'ndan sonra denize dolgu yap\u0131larak in\u015fa edilen 2. havaliman\u0131 olacak olan Rize-Artvin Havaliman\u0131 in\u015faat\u0131nda y\u00fczde 64 fiziki ger\u00e7ekle\u015fme sa\u011fland\u0131.,3 kilometre uzunlu\u011funda ve 45 metre geni\u015fli\u011finde pistin yer alaca\u011f\u0131 Rize-Artvin Havaliman\u0131 in\u015faat\u0131nda y\u00fczde 64 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 297 i\u015f makinas\u0131 ve 665 i\u015f\u00e7inin 24 saat aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Rize-Artvin Havaalan\u0131 in\u015faat\u0131nda 2 adet ta\u015f oca\u011f\u0131ndan dolgu i\u00e7in malzeme ta\u015f\u0131n\u0131yor. ,Dolgu i\u015flemi sadece i\u015f makineleriyle bu i\u015f i\u00e7in \u00f6zel dizayn edilmi\u015f gemilerle ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile \u00f6nce ak\u0131nt\u0131 en aza indirilerek dolgu i\u015flemi yap\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fin y\u00fczde 90\u2019l\u0131k k\u0131sm\u0131n\u0131 kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alan\u0131nda 85 milyon 500 bin ton dolgu yap\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. Bug\u00fcne kadar ise planlanan dolgusunun 56 milyonu ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,\u00dcst yap\u0131 ihalesi bittikten hemen sonra kule kaz\u0131klar\u0131 \u00e7ak\u0131lan Rize-Artvin Havaliman\u0131nda terminal binas\u0131 taban dolgusu ise devam ediyor.,Dolgu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n \u015fubat ay\u0131nda ba\u015flayan ve 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n Ocak ay\u0131nda bitmesi planlanan havaliman\u0131 in\u015faat\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n 29 Ekim 2020 y\u0131l\u0131nda kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lmas\u0131 talimat\u0131 sonras\u0131nda h\u0131zlan\u0131rken, bu talimat\u0131n \u00fczerine g\u00fcnde sadece 60 ton olan dolgu d\u00f6k\u00fcm\u00fc bir anda y\u00fcklenici firma taraf\u0131ndan 120 bin tonlara \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.,Dolgu alan\u0131nda sadece ta\u015f, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullan\u0131lmamakla beraber g\u00fcnl\u00fck 30 adet \u00fcretilebilinen, toplam a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 45 ton olan beton x bloklar\u0131n\u0131n da i\u00e7erisine yer ald\u0131\u011f\u0131 malzemeler ile g\u00fcnde 120 bin ton dolgu i\u015flemi yap\u0131l\u0131yor. ,Trabzon Havaliman\u0131\u2019na alternatif olacak olan havaliman\u0131 Karadeniz yaylalar\u0131n\u0131n turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan ula\u015f\u0131labilirli\u011fini de daha kolay hale getirilecek., Ayn\u0131 zamanda Rize-Artvin Havaliman\u0131 b\u00f6lgeye lojistik ve ticaret olarak da b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flayacak. Havaliman\u0131nda sivil apronlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra askeri apronlarda yer alacak. (\u0130HA)