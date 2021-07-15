Rize'de heyelan alanı havadan görüntülendi

Rize'de d\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren etkisini g\u00f6steren \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f hayat\u0131 olumsuz etkiledi. \u015eiddetli ya\u011f\u0131\u015flar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri olu\u015ftu, ev ve i\u015f yerlerini su bast\u0131,E\u015fi Nuri Cemal Mert ve ya\u011fmurdan ka\u00e7arak evin alt\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen Batuhan Delihasan\u2019\u0131 ise arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 AFAD, \u0130DAK, AKUT ve J\u00d6AK ekipleri taraf\u0131ndan s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,Arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na sahil g\u00fcvenlik ekipleriyle birlikte helikopterlerinde dahil olaca\u011f\u0131 bildirildi.,\u0130\u015f\u00e7i olarak geldi\u011fimiz \u00c7ayeli\u2019nde d\u00fcn gece ya\u015fanan afette biz de ma\u011fdur olduk. Evde kalamad\u0131k ba\u015fka yerlerde kald\u0131k. Sabaha kadar korku dolu anlar ya\u015fad\u0131k. \u015euanda arabam\u0131z mahsur kald\u0131 ve kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z eve de gidemiyoruz.,MURAD\u0130YE'DEK\u0130 ENKAZ B\u00d6YLE G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLEND\u0130\r\n\r\nBaz\u0131 ara\u00e7lar ise suya g\u00f6m\u00fclerek mahsur kald\u0131. Ya\u011f\u0131\u015f kaynakl\u0131 meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze ba\u011fl\u0131 Muradiye beldesindeki enkaz alan\u0131 sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,\u00c7ALI\u015eMALARA HEL\u0130KOPTERLER DE DAH\u0130L OLACAK\r\n\r\n\u015eiddetli sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde y\u0131k\u0131lan 3 katl\u0131 evin alt\u0131nda kalan 3 ki\u015fiden 1\u2019i olan 75 ya\u015f\u0131ndaki Hacere Mert'in cans\u0131z bedeni enkaz alt\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.,Rize\u2019de \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 meydana gelen heyelan\u0131n olu\u015fturdu\u011fu tahribat ve enkaz sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,K\u00f6yde grup yolunun bir\u00e7ok b\u00f6lgesi heyelanlar nedeniyle kapan\u0131rken, baz\u0131 evlerin birinci katlar\u0131n molozla doldu. Baz\u0131 evler ise d\u00fcn geceden itibaren bo\u015falt\u0131l\u0131rken, sakinlerinin kom\u015fular\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,\u00c7AYEL\u0130'DE TAHR\u0130BAT B\u00dcY\u00dcK\r\n\r\nRize\u2019de sel afetinden en \u00e7ok etkilenen yerlerden birisi olan \u00c7ayeli il\u00e7esinin B\u00fcy\u00fckk\u00f6y K\u00f6y\u00fc\u2019nde de hasar\u0131n boyutlar\u0131 g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,D\u00fcn gece hayat kurtard\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan k\u00f6y sakinlerinden Ayd\u0131n Morg\u00fcl, \u201cUzun bir gece ge\u00e7irdik. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde baz\u0131 kom\u015fular\u0131m\u0131z evlerini bo\u015faltarak misafir edildiler. Korkumuzdan gece boyu uyuyamad\u0131k. Heyelan alt\u0131nda kalmaktan 4 ki\u015fiyi kurtard\u0131k" ifadelerini kulland\u0131.,Giresun\u2019dan Rize\u2019ye \u00e7ay toplamaya gelen i\u015f\u00e7iler aras\u0131nda yer alan Abdullah Kuru ise yasad\u0131klar\u0131 ma\u011fduriyeti \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131: