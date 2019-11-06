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Türkiye Gazetesi

Rizeli 107 yaşındaki Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı

Rizeli 107 yaşındaki Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Emine Özkurt, yaşına rağmen dinç ve sağlıklı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Kurtuluş Savaşı’nda köylerine gerçekleşen işgalden dolayı 1 avuç arpadan yaptıkları çorba ile hayatta kalan Emine Özkurt 107 yaşına geldi ve sağlıklı yaşamının ödülü olarak yeniden süt diş çıkarttı. Aslen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyü nüfusuna kayıtlı olan ama yaşı gereği oğlunun Ardeşen’deki evinde yaşayan Emine Özkurt, Türkçe bilmediği için herkesle de Lazca konuşarak anlaşıyor.

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