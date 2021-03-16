Rizeliler bu çay bardağının bitmesini dört gözle bekliyor

Rize Ticaret Borsas\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Erdo\u011fan\u2019dan \u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 Projesi\u2019nin son durumu hakk\u0131nda bilgi alan Rize Valisi Kemal \u00c7eber de proje sayesinde y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnlerin uluslararas\u0131 boyutta tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. ,Bu proje ile sadece T\u00fcrkiye\u2019de de\u011fil ilimize gelen turistlerin ziyaretleri ile birlikte uluslararas\u0131 alandan da \u00fcr\u00fcnlerimizi sergileme imkan\u0131 elde edece\u011fiz. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 i\u00e7erisinde yer alacak olan sosyal alanlarla birlikte hem\u015fehrilerimizi ve gelen misafirlerimizi en g\u00fczel \u015fekilde a\u011f\u0131rlamay\u0131 hedefliyoruz. ,\u00c7eber \u201c\u0130limizle \u00f6zde\u015fle\u015fen ve ilimizi sembolize eden pek \u00e7ok do\u011fal ve tarihi g\u00fczelli\u011fe sahibiz. Yap\u0131m\u0131 devam eden \u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131\u2019da tamamland\u0131\u011f\u0131nda ilimizin \u00f6nemli sembollerinden biri haline gelecek. \u0130limizin en \u00f6nemli ticaret kaynaklar\u0131ndan biri olan \u00e7ay\u0131m\u0131z\u0131n pek \u00e7ok \u00e7e\u015fidini burada tan\u0131tma imkan\u0131 bulaca\u011f\u0131z. ,Ayr\u0131ca alanda yer alan d\u00fckkanlar\u0131m\u0131zda sadece \u00e7ay de\u011fil ilimize \u00f6zg\u00fc di\u011fer \u00fcr\u00fcnleride sergileme imkan\u0131m\u0131z olacak. Buda bizlere ticari ve k\u00fclt\u00fcrel anlamda b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar sa\u011flayacak\u201d dedi. (\u0130HA),\u00c7ay barda\u011f\u0131 fig\u00fcr\u00fc ile Rize\u2019nin vizyon projesi olan \u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131\u2019nda \u00e7al\u0131\u015fmalar aral\u0131ks\u0131z devam ediyor. Tamamland\u0131\u011f\u0131nda i\u00e7erisinde \u00e7ay\u0131n ser\u00fcvenini anlatan m\u00fcze ve 13D sinema salonuyla hizmet verecek olan \u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 29 metrelik devasa \u00e7ay barda\u011f\u0131 ile de Rize\u2019nin sembol\u00fc olacak.,T\u00fcrk \u00c7ay\u0131\u2019n\u0131 da daha etkin bir \u015fekilde tan\u0131tacak olan projeyle t\u00fcketici gruplar\u0131na farkl\u0131 \u00f6zellik ve kalite normlar\u0131nda yer alan \u00e7ay \u00fcr\u00fcnlerini tad\u0131m\u0131 ve sat\u0131\u015f\u0131 da sa\u011flanacak. \u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 ile ayn\u0131 zamanda \u00e7ay i\u015fletmelerinin pazarlama kapasitelerini geli\u015ftirmek ve bunlara ba\u011fl\u0131 olarak Rize\u2019yi ziyaret eden yerli ve yabanc\u0131 turist say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rarak turizmden elde edilen gelirlerin \u00fcst rakamlara ta\u015f\u0131nmas\u0131 hedefleniyor.,Rize\u2019nin yap\u0131m\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde devam eden vizyon projesi \u2018\u00c7ay \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131\u2019 \u015fekil ald\u0131k\u00e7a Rizelileri heyecanland\u0131rmaya ba\u015flad\u0131.