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Türkiye Gazetesi

Robert Lewandowski Barcelona'da oynamak için yıllık ücretinde büyük fedakarlık yaptı! La Liga'nın en çok kazanan 10 ismi...

Robert Lewandowski Barcelona'da oynamak için yıllık ücretinde büyük fedakarlık yaptı! La Liga'nın en çok kazanan 10 ismi...

Bayern Münih'ten ayrılan Robert Lewandowski resmen Barcelona'da... Katalan devi Polonyalı gol makinesini kadrosuna kattığını dün açıklamıştı. 33 yaşındaki santrforun sözleşme detayları da ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Lewandowski bu transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'te kazandığı yıllık ücretten tam 5.5 milyon euroluk kesintiye gitmeyi kabul etti. Robert Lewandowski'nin bu anlaşması La Liga'daki en yüksek maaşlı 9 futbolcunun arasına giremedi. La Liga'nın en çok kazanan 10 ismi...

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