Robinson Ziya dede adasına kavuştu

E\u015fini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'ye d\u00f6nen 82 ya\u015f\u0131ndaki Ziya Abay, 2005 y\u0131l\u0131nda Keban Baraj G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131'nda bir aday\u0131 ke\u015ffederek oraya yerle\u015fti. Yerle\u015fti\u011fi 80 d\u00f6n\u00fcml\u00fck adaya bug\u00fcne kadar 4 binden fazla a\u011fa\u00e7 diken Abay\u2019\u0131n adas\u0131, 2,5 ay \u00f6nce kurakl\u0131kla birlikte baraj g\u00f6l\u00fcndeki sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle yar\u0131madaya d\u00f6nd\u00fc. ,16 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te ilk defa yar\u0131madaya d\u00f6n\u00fc\u015fen Abay\u2019\u0131n adas\u0131, kar sular\u0131n\u0131n erimesiyle tekrar ada halini ald\u0131. Abay da ge\u00e7mi\u015fte oldu\u011fu gibi yine adas\u0131na teknesi ile gitmeye ba\u015flad\u0131. Pandemide \u00f6zel izinle adas\u0131na giden Abay, \u015fimdi a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n kurumamas\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele veriyor.,Abay, "\u00d6nceden kay\u0131kla yar\u0131m saat s\u00fcrerdi ama \u015fimdi daha yak\u0131n. \u015eu an kurakl\u0131k gidiyor ve bu devam edecek gibi. \u00c7\u00fcnk\u00fc iklimleri biz elimizle bozuyoruz. A\u011fac\u0131 kesiyoruz ve farkl\u0131 \u015feyler yap\u0131yoruz. \u0130nsano\u011flu kendi aya\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131ndaki dal\u0131 daima kesiyor. Hastal\u0131\u011f\u0131 da kendimiz yapt\u0131k\u201d dedi.,"\u00d6NCEDEN 4 TON K\u0130RAZ \u00c7IKARDI AMA \u015e\u0130MD\u0130 YEMEYE YOK"\r\n\r\nAdada \u00f6nceden 4 ton kiraz \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak \u015fu anda yemek i\u00e7in bile olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Abay, kara varken adaya y\u00fcr\u00fcyerek gitti\u011fini belirtti. ,"\u00d6ZEL \u0130Z\u0130NLE GEL\u0130P G\u0130D\u0130YORUM"\r\n\r\nGitti\u011fi karan\u0131n sular alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Abay, \u201cBir metreden fazla y\u00fckselme oldu. A\u011fac\u0131 \u00e7ok seviyorum. Ben a\u011faca hastay\u0131m. Enerjiyi a\u011fa\u00e7tan al\u0131yorsun. Ka\u00e7 bin ki\u015fiye bu enerji veriyor., Ama vatanda\u015f daha canl\u0131 oldu\u011funu bilmiyor. Bunun fark\u0131nda de\u011fil. Ona su verdi\u011fim zaman canlan\u0131yor, y\u00fcz\u00fcme g\u00fcl\u00fcyor. Ama su vermedi\u011fim zaman soluyor. \u00d6zel izinle gelip gidiyorum. Kaymakam bana m\u00fcsaade verdi\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Kar eridi, su y\u00fckseldi... Robinson Ziya dede, yar\u0131madaya d\u00f6nen adas\u0131na kavu\u015ftu!,"\u0130NSANO\u011eLU KEND\u0130 AYA\u011eININ ALTINDAK\u0130 DALI DA\u0130MA KES\u0130YOR"\r\n\r\nKara varken masrafs\u0131z bir \u015fekilde adaya ula\u015f\u0131m sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama \u015fu an mazot masraf\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Abay, belediyenin, kaymakam\u0131n ve valinin kendisine mazot i\u00e7in yard\u0131m etti\u011fini s\u00f6yledi.,KAYNAK: \u0130HA,Abay, \u201cBuradan bir bu\u00e7uk saatte gidiyordum. Caddeye gidiyordum, polis gelip beni al\u0131yordu. \u015eimdi de beni al\u0131yor getirip g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar sa\u011f olsunlar. Kovayla su ta\u015f\u0131yordum. Birka\u00e7 a\u011fac\u0131 kurtard\u0131m, birka\u00e7 a\u011fa\u00e7 kurudu. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben yapam\u0131yorum. Kovayla su ta\u015f\u0131mak zor oluyor\u201d diye konu\u015ftu.