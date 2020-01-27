Roma derbisinin ardından Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Serie A tak\u0131mlar\u0131ndan Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz \u00dcnder'in, Lazio ile oynanan derbideki performans\u0131 \u00f6vg\u00fc toplad\u0131.,Fonseca: \u00c7ok iyi bir ma\u00e7 oynad\u0131\r\n\r\nMa\u00e7\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Roma'n\u0131n Portekizli teknik direkt\u00f6r\u00fc Paulo Fonseca, Lazio ma\u00e7\u0131n\u0131 kazanmay\u0131 hak ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. ,Fonseca, Cengiz \u00dcnder ile ma\u00e7tan \u00f6nce konu\u015ftu\u011funu ve kendisinden tak\u0131m savunmas\u0131na daha fazla yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini anlatt\u0131. Fonseca, "O, defansif anlamda da \u00e7ok iyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Onun g\u00f6sterdi\u011fi bu performanstan memnunum. H\u00fccumda zaten her zaman \u00e7ok iyi. \u00c7ok iyi bir ma\u00e7 oynad\u0131." diye konu\u015ftu.,Inzaghi: Cengiz \u00dcnder, \u00e7ok iyi bir ma\u00e7 \u00e7\u0131kard\u0131\r\n\r\nLazio Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Simone Inzaghi ise Roma'n\u0131n kendilerine g\u00f6re \u00e7ok daha iyi oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131, baz\u0131 oyuncular\u0131n\u0131n en iyi performans\u0131n\u0131 g\u00f6steremedi\u011fini s\u00f6yledi. ,Cengiz \u00dcnder'in kendilerini zorlay\u0131p zorlamad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin bir soruya da Inzaghi, "Cengiz \u00dcnder, \u00e7ok iyi bir ma\u00e7 \u00e7\u0131kard\u0131" diyerek, gen\u00e7 oyuncu i\u00e7in \u00f6vg\u00fc dolu s\u00f6zler sarf etti. (AA),\u0130talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftas\u0131nda 1-1 sona eren Roma-Lazio derbisinde 90 dakika sahada kalan Cengiz \u00dcnder'in g\u00f6sterdi\u011fi performans, her iki tak\u0131m\u0131n teknik direkt\u00f6r\u00fc taraf\u0131ndan \u00f6v\u00fcld\u00fc.