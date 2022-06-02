Romain Saiss Beşiktaş'ta... Kartal'a aradığı stoperi Premier League'de buldu

Be\u015fikta\u015f, Romain Saiss'le b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde anla\u015ft\u0131. Oyuncu kul\u00fcb\u00fcne veda etmi\u015f durumda. Mevcut planlamada 27 hazirandaki kampa yeti\u015ftirilecek ,Cenk Tosun \u00e7ok s\u0131cak... Everton'a veda etti. Bonservisi elinde. Be\u015fikta\u015f'a 27 milyon euro kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\nNe zaman d\u00f6nse \u015fampiyon oluyor. Gelmeyi \u00e7ok istiyor.\r\n\r\nTransfer g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini Cenk'in babas\u0131 ve Ahmet Nur \u00c7ebi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,En \u00f6nemli kariyer plan\u0131 \u0130stanbul'da devam etmek.\r\nL\u00fcks bir semtten ev ald\u0131, dekore ettirdi. \u0130stanbul'da ya\u015fayacak.\r\n\r\nRakamsal farkl\u0131l\u0131klar var, kapan\u0131rsa imzay\u0131 atacak. \r\nBe\u015fikta\u015f olmazsa Arap Yar\u0131madas\u0131'ndan \u00e7ok y\u00fcksek teklif var. G.Saray da ilgileniyor.,Gedson Fernandes'de sorun yok... 1 Temmuz'da Be\u015fikta\u015f formas\u0131n\u0131 giyecek. \r\n\r\nValerien Ismael ile her g\u00fcn g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor. 27 Haziran'daki kampa herkesten haz\u0131r gelecek.,Kartal'\u0131n forvet i\u00e7in adaylar\u0131ndan biri olan S\u00f6rloth transferi ask\u0131ya al\u0131nd\u0131. Busca'da ise her \u015feye 1 g\u00fcnde de\u011fi\u015fti.\r\n\r\nPolonyal\u0131 golc\u00fcyle Ceyhun Kazanc\u0131 direkt g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp anla\u015fma sa\u011flad\u0131. MLS kul\u00fcb\u00fc New England'\u0131n futbolcusunu Frans\u0131z ekibi Lens, Be\u015fikta\u015f'\u0131n verdi\u011finin iki kat\u0131 teklif edince kabul edildi.\r\n\r\nOyuncu da beklemek istemedi ve Fransa'a imzay\u0131 att\u0131.,Premier League'i takip eden futbolseverlerin yak\u0131ndan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 32 ya\u015f\u0131ndaki Fasl\u0131 savunma oyuncusu son 6 sezondur Wolverhampton formas\u0131 giyiyor.\r\n\r\nPremier League'de ge\u00e7en sezon 31 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan 1.88'lik stoper Be\u015fikta\u015f'\u0131n bu yaz Gedson'dan sonra 2. transferi olacak.,Romain Saiss hem stoper hem \u00f6n libero oynuyor.\r\n181 ma\u00e7 \u00f6n libero, 4 ma\u00e7 da sol bek oynad\u0131. \u00c7ok y\u00f6nl\u00fc bir futbolcu olmas\u0131 ve sol ayakl\u0131 olmas\u0131 teknik direkt\u00f6r Valerien Ismael'i etkiledi.\r\n\r\nBonservisi elinde. Be\u015fikta\u015f'\u0131n 1 numaral\u0131 hedefi konumundayd\u0131 ve imzalar at\u0131lmak \u00fczere.