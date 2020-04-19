Rotschild'lerin, Rockefeller'lerin gözdesi; Zerzevan Kalesi

B\u00f6lgede kaz\u0131lar 2014 y\u0131l\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015f, \u00fc\u00e7 y\u0131l sonra da yer alt\u0131nda \u00e7ok \u00f6nemli bir yap\u0131 ke\u015ffedilmi\u015f.\r\nBuras\u0131, \u0130ll\u00fcminatinin do\u011fdu\u011fu yer olarak g\u00f6r\u00fclen Mithras tap\u0131na\u011f\u0131.\r\n\u015eimdiden s\u00f6yleyeyim, bu alan normalde ziyaret\u00e7ilere kapal\u0131, ancak \u00f6zel izinle girilebiliyor.\r\nHik\u00e2yesi ilgin\u00e7...,Daha \u015fimdiden National Geographic gibi belgesel kanallar\u0131n\u0131n ilgi oda\u011f\u0131 olan Diyarbak\u0131r'daki Mithras Tap\u0131na\u011f\u0131'nda \u00e7ekim i\u00e7in Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc akt\u00f6r Morgan Freeman izin talebinde bulunmu\u015f ama koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sebebiyle tehir etmek zorunda kalm\u0131\u015f.\r\nNe diyorlard\u0131; T\u00fcrkiye T\u00fcrklere b\u0131rak\u0131lmayacak kadar de\u011ferlidir.\r\n ,Peki, Mithras\u00e7\u0131lar (tap\u0131nak\u00e7\u0131lar) nas\u0131l bir yap\u0131?\r\nGizli bir \u00f6rg\u00fct olduklar\u0131 i\u00e7in haklar\u0131nda yaz\u0131l\u0131 bilgi yok.\r\nArkeolojik kaz\u0131lar baz al\u0131n\u0131yor sadece.\r\nZerzevan'da ke\u015ffedilen alan da baz\u0131 ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 veriyor.\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/bit.ly\/2RNc4Gy,Bu nokta rastgele se\u00e7ilmemi\u015f.\r\nDo\u00e7. Dr. Ayta\u00e7 Co\u015fkun'a g\u00f6re, Mithras\u00e7\u0131lar\u0131n hepsi astronom.\r\nGezegenlerin konumuna g\u00f6re, tap\u0131na\u011f\u0131n bulundu\u011fu noktada \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir enerji oldu\u011funa inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\nNitekim duvarlarda Mithras\u2019\u0131n 7 a\u015famas\u0131n\u0131n simgesi var, her biri Merk\u00fcr\u2019den Sat\u00fcrn\u2019e bir gezegeni sembolize ediyor.,Bug\u00fcne kadar yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, Mithra inanc\u0131n\u0131n milattan \u00f6nce be\u015finci y\u00fczy\u0131lda \u0130ran\u2019da do\u011fdu\u011funu g\u00f6steriyor.\r\nAma as\u0131l g\u00fcc\u00fc Romal\u0131lar d\u00f6neminde kazanm\u0131\u015flar.\r\nMithras\u00e7\u0131lar, kendine ait ayinleri, \u015fifreleri olan, masonik yap\u0131ya \u00e7ok benzeyen bir 'gizli tarikat'.\r\nAskerlerin ya da bu yap\u0131ya d\u00e2hil olan devlet adamlar\u0131n\u0131n, aristokratlar\u0131n, zengin t\u00fcccarlar\u0131n d\u0131\u015far\u0131daki r\u00fctbeleri, unvanlar\u0131 burada ge\u00e7erli de\u011fildi.\r\nT\u0131pk\u0131 masonluk ve FET\u00d6'de g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz b\u00fct\u00fcn karanl\u0131k yap\u0131larda oldu\u011fu gibi, kendine has hiyerar\u015fisi vard\u0131.\r\nMithra'ya kat\u0131lmak da \u00e7ok zordu.\r\nKad\u0131nlar kabul edilmiyordu.\r\nKat\u0131lacak erkeklerin ise 7 hafta s\u00fcrecek 12 eziyetten ge\u00e7mesi gerekiyordu.,Mithras\u00e7\u0131lar, tap\u0131nakta kendi derecelerine g\u00f6re oturuyor, en \u00fcst seviye 7 olarak belirleniyordu.\r\nRoma \u0130mparatorlu\u011fu H\u0131ristiyanl\u0131kla tan\u0131\u015f\u0131nca, Mithra inanc\u0131 H\u0131ristiyanl\u0131\u011fa da s\u0131zd\u0131.\r\nHa\u00e7l\u0131 seferlerinin yolu \u00fczerindeki Zerzevan Kalesi de uzun y\u0131llar gizli bir tap\u0131nak olarak i\u015flevini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\nTap\u0131nak\u00e7\u0131lara kat\u0131lanlar i\u00e7in d\u00fczenlenen bo\u011fa kurban ayinlerinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer, oldu\u011fu gibi duruyor Zerzevan Kalesi'nde.\r\nMithras tap\u0131na\u011f\u0131nda, tavanda uyu\u015fturularak kurban edilen bo\u011fan\u0131n ayaklar\u0131ndan as\u0131ld\u0131\u011f\u0131 4 ba\u011flama yeri, kan\u0131n akt\u0131\u011f\u0131 \u00e7anak ve havuz mevcut.\r\nKanla y\u0131kand\u0131ktan sonra bu kandan i\u00e7en ki\u015filerin g\u00fcnahlar\u0131ndan ar\u0131nd\u0131\u011f\u0131na ve Mithras dinine girdi\u011fine inan\u0131l\u0131yordu.\r\n\u0130\u015faretler, Tap\u0131nak \u015e\u00f6valyeleri ve tarihin en karanl\u0131k tarikatlar\u0131ndan biri olan \u0130ll\u00fcminati gibi \u00f6rg\u00fctlerin buralarda do\u011fdu\u011fu iddialar\u0131n\u0131 kuvvetlendiriyor.,Mardin istikbali g\u00f6r\u00fcp 'Bizim s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z i\u00e7inde' diye sahiplenmeye kalkt\u0131ysa da, Diyarbak\u0131r izin vermemi\u015f elbette.\r\nHerkesin hududu belli neticede...,\u0130\u015fte bu tap\u0131nak ke\u015ffedildikten sonra Zerzevan'\u0131n nam\u0131 d\u00fcnyaya yay\u0131ld\u0131.\r\nDo\u00e7. Dr. Ayta\u00e7 Co\u015fkun, "M\u00d6 882 y\u0131l\u0131ndan itibaren burada yerle\u015fimin oldu\u011funu, 639 y\u0131l\u0131nda \u0130slam ordular\u0131n\u0131n fethine kadar ya\u015fam\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyebiliriz. Bin 700 y\u0131l \u00f6nce tap\u0131nak kapat\u0131ld\u0131ktan sonra ilk defa biz ortaya \u00e7\u0131kard\u0131k. Bu tap\u0131nak, k\u00f6keninin Pers olmas\u0131, d\u00fcnyada ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lan son Mithras Tap\u0131na\u011f\u0131 olmas\u0131 ve en do\u011fuda bulunmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli" diyor.,Tap\u0131nak hakk\u0131nda bu kadar bilgi verdikten sonra as\u0131l ilgimi \u00e7eken noktaya geleyim.\r\nBuras\u0131 \u00fc\u00e7 y\u0131l \u00f6nce ke\u015ffedildikten sonra, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan dikkat \u00e7eken ziyaretler olmu\u015f.\r\nRotschild, Rockefeller gibi g\u00fcn\u00fcm\u00fczde \u00e7ok\u00e7a konu\u015fulan karanl\u0131k ailelerin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ku\u015fak temsilcileri gelmi\u015f.\r\nHatta tap\u0131nakta gecelemek, b\u00f6lgeye helikopter pisti yap\u0131lmas\u0131