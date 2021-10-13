Rümeysa Gelgi Guinness Rekorlar Kitabı’nda!

.,K\u00f6sen\u2019e bug\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n en k\u0131sa kad\u0131n\u0131 olarak kabul edilen Hindistanl\u0131 Jyoti Amge de e\u015flik etti. Boyu 2 metre 51 santimetre olan K\u00f6sen ile boyu 62,8 santimetre olan Amge, piramitlerin \u00f6n\u00fcnde b\u00f6yle poz vermi\u015fti.\r\n\r\n,2018 y\u0131l\u0131nda "D\u00fcnyan\u0131n en uzun adam\u0131" K\u00f6sen, "D\u00fcnyan\u0131n en k\u0131sa boylu kad\u0131n\u0131" Hindistanl\u0131 Jyoti Amge ile bir araya gelmi\u015f ve Giza Piramitleri'ni ziyaret etmi\u015fti. \r\n,M\u0131s\u0131r Turizmini Geli\u015ftirme Heyeti'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcnyan\u0131n en uzun adam\u0131n\u0131n M\u0131s\u0131r\u2019a ilk kez geldi\u011fi ve M\u0131s\u0131r turizmine destek i\u00e7in Kahire\u2019deki tarihi ve turistik b\u00f6lgeleri ziyaret etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 kaydedilmi\u015fti.,D\u00fcnyan\u0131n ya\u015fayan en uzun adam\u0131 olarak Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019nda yer alan K\u00f6sen, M\u0131s\u0131r turizmine destek i\u00e7in 2018 y\u0131l\u0131nda Kahire'ye gitmi\u015fti.\r\n\r\n,."D\u00fcnyan\u0131n en k\u0131sa boylu kad\u0131n\u0131" Hindistanl\u0131 Jyoti Amge'nin boyu sadece 62,8 santimetre.,Tekerlekli sandalye kullanan Gelgi, y\u00fcr\u00fcte\u00e7 yard\u0131m\u0131yla y\u00fcr\u00fcyor. Gelgi\u2019yle birlikte d\u00fcnyan\u0131n hem kad\u0131nlarda hem erkeklerde en uzunlar\u0131 T\u00fcrkler oldu.\r\n\r\nEn uzun erkek rekoru da 2 metre 51 santim uzunlu\u011fundaki boyuyla Sultan K\u00f6sen\u2019de. \u015eimdiye kadar g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f en uzun kad\u0131n ise 1982 y\u0131l\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden 2 metre 46 santimetre boyundaki \u00c7inli Zeng Cinlian oldu.\r\n\r\n,2014 senesinde d\u00fcnyan\u0131n en uzun genci se\u00e7ilen R\u00fcmeysa Gelgi, \u015fimdi de 2 metre 15 santimlik boyuyla d\u00fcnyan\u0131n en uzun kad\u0131n\u0131 olarak Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na girdi.\r\n\r\n,Rekor haberi i\u00e7in \u00e7ok mutlu oldu\u011funu s\u00f6yleyen 24 ya\u015f\u0131ndaki Gelgi, \u201cHer dezavantaj avantaja \u00e7evrilebilir. Kendinizi oldu\u011funuz gibi kabul edin. Potansiyelinizin fark\u0131nda olun ve onu en iyi \u015fekilde de\u011ferlendirin\u201d tavsiyesinde bulundu.\r\n\r\n,Guinness Rekorlar Kitab\u0131 edit\u00f6r\u00fc Craig Glenday da, \u201cR\u00fcmeysa\u2019y\u0131 yeniden kitaba kaydetmek bizim i\u00e7in onurdur. Onun boyun e\u011fmez karakteri son derece ilham verici. Ya\u015fayan en uzun kad\u0131n kategorisi \u00e7ok s\u0131k el de\u011fi\u015ftiren bir kategori de\u011fil, bu y\u00fczden bu haberi d\u00fcnyayla payla\u015fmaktan heyecan duyuyorum\u201d dedi.\r\n\r\n,Karab\u00fck'\u00fcn Safranbolu il\u00e7esinde ya\u015fayan Gelgi, hen\u00fcz bebekken bir t\u00fcr b\u00fcy\u00fcme bozuklu\u011fu olan Weaver sendromuna yakalanarak a\u015f\u0131r\u0131 uzamaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. \r\n,2014 y\u0131l\u0131nda Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na d\u00fcnyan\u0131n en uzun genci olarak ad\u0131n\u0131 yazd\u0131ran Gelgi, 24 ya\u015f\u0131nda da d\u00fcnyan\u0131n en uzun kad\u0131n\u0131 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. \r\n,2 metre 15 santim boyuyla d\u00fcnyan\u0131n en uzun kad\u0131n\u0131 unvan\u0131na sahip olan R\u00fcmeysa Gelgi Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na girdi.\r\n