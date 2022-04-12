Rus askerleri yerle bir etti! Gostomel'den geriye enkaz kaldı

.,\u011f\u0131r bombard\u0131mana maruz kalan kentte \u00e7ok say\u0131da yerle\u015fim yeri hasar alarak kullan\u0131lamaz hale gelirken, Ukrayna g\u00fc\u00e7leri \u015fehirde arama-kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.,Rus g\u00fc\u00e7lerinin Ukrayna'n\u0131n Kiev yak\u0131nlar\u0131nda bulunan Gostomel kentinden \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan b\u00f6lgede meydana gelen y\u0131k\u0131m g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Rusya'n\u0131n Ukrayna'da sald\u0131r\u0131lar\u0131 s\u00fcrerken, Rus g\u00fc\u00e7lerinden temizlenen b\u00f6lgelerde sava\u015f\u0131n izleri ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,Ukrayna'n\u0131n Rus sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen b\u00f6lgelerinden biri olan Gostomel kentinde de Rus askerinin \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan meydana gelen y\u0131k\u0131m g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.