Rus askerlerinin çantasında ne var?

.,Askerlere da\u011f\u0131t\u0131lan deri \u00e7anta i\u00e7erisinde \u00e7e\u015fitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer al\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7e\u015fitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.\r\n\r\n,Hesaplamalar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen e\u015fyalar aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Operasyona dair evrak ve y\u00f6nergeler.\r\n\r\n,Pasaport ve kimlik gibi ki\u015fisel evraklar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 c\u00fczdan.\r\n\r\n,Rus askerlerinin \u00e7antas\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar toplu halde de sergilendi.\r\n\r\n,Son olarak Ukrayna Silahl\u0131 Kuvvetleri, ele ge\u00e7irilen Rus askelerinin \u00e7antas\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar\u0131 resmi Facebook sayfas\u0131nda payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ukrayna-Rusya sava\u015f\u0131 bir haftay\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir devam ederken, sava\u015f b\u00f6lgesinden yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler gelmeye devam ediyor.\r\n\r\n