Rus ayısı model oldu

Do\u011fdu\u011funda annesi taraf\u0131ndan terk edilerek insanlar taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fct\u00fclen yavru ay\u0131 model oldu. S\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ekimlerin en fazla 30 dakika s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ay\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede ilgi oda\u011f\u0131 oldu.\r\n,., \u0130nsanlar\u0131n geleneksel Rus k\u0131yafetleri i\u00e7inde, ay\u0131 ile masals\u0131 ortamlarda foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7eken Zhdanova, \u201cStepan, sahipleri taraf\u0131ndan ilgi ve sevgiyle yeti\u015ftirildi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok dost canl\u0131s\u0131. Poz vermeyi seviyor. Tayland, Avustralya, Almanya ve \u0130ngiltere gibi \u00fclkelerden mankenler gelip onunla foto\u011fraf \u00e7ektirdi\u201d dedi. \r\n\r\n,Modellerle samimi pozlar veriyor.\r\n,\u00d6zellikle \u00e7ocuklar olmak \u00fczere insanlar Stepan\u2019la foto\u011fraf \u00e7ektirmeye ba\u015flad\u0131. Moskoval\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131 Mila Zhdanova (40), sahipleri Svetlana ve Yuri Pantileenko ile temasa ge\u00e7irerek Stepan\u2019daki potansiyeli harekete ge\u00e7irdi.,\u0130\u015fte masals\u0131 g\u00fczellikteki o foto\u011fraflar...,Rusya\u2019da do\u011fdu\u011funda annesi taraf\u0131ndan terk edilen bir ay\u0131 yavrusu insanlar taraf\u0131ndan yeti\u015ftirildi. Stepan ismi verilen 350 kiloluk boz ay\u0131, sevimlili\u011fi ve cana yak\u0131n tav\u0131rlar\u0131yla bir anda insanlar\u0131n sevgilisi oldu.\r\n\r\n,Bazen samimiyetin dozunu ka\u00e7\u0131rabiliyor.,Karda yemek yemeyi seven Stepan \u00e7abuk s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ekimler en fazla 30 dakika s\u00fcr\u00fcyor.,\u201cStepan, foto\u011fraf \u00e7ektirmeye daha yavruyken ba\u015flad\u0131\u201d