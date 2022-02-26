Rus basını Putin'in saldırıları bitireceği tarih duyurdu

Abzalov'un a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan, Ukrayna Karadeniz'e k\u0131y\u0131s\u0131 olmayan bir \u00fclkeye d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fi sonucu \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Konuyla ilgili analist g\u00f6r\u00fc\u015flerine ba\u015fvuran Moskovskiy Komsomolets gazetesi, operasyonun be\u015f g\u00fcn i\u00e7erisinde bitebilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde bir tarih verdi. Gazeteye konu\u015fan Stratejik \u0130leti\u015fim Merkezi Ba\u015fkan\u0131 Dmitri Abzalov bu y\u00f6nde g\u00f6r\u00fc\u015f belirtti.\r\n\r\n\r\n \r\n,Operasyonun 5 g\u00fcn s\u00fcrebilece\u011fini belirten Abzalov, Rus ordusunun Do\u011fu, Merkez ve G\u00fcney b\u00f6lgeleri ele ge\u00e7irdikten sonra Moldova'n\u0131n Rusya yanl\u0131s\u0131 \u00f6zerk Pridnyrster b\u00f6lgesine kadar bir koridor olu\u015fturmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini s\u00f6yledi. ,Rusya ve Ukrayna aras\u0131ndaki sava\u015f d\u00fcnyada bir numaral\u0131 g\u00fcndem maddesi haline geldi. \r\n,Sava\u015f\u0131n ne zaman sona erece\u011fi s\u0131k s\u0131k sorulmaya devam ederken, Rus bas\u0131n\u0131 taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan haber ise g\u00fcndem olu\u015fturdu.\r\n