Rus milyarderler lüks yatlarını Maldivler’e kaçırıyor!

2018'de Amerika Birle\u015fik Devletleri taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131ma tabi tutulan al\u00fcminyum devi Rusal'\u0131n kurucusu Oleg Deripaska'n\u0131n sahibi oldu\u011fu "Clio" adl\u0131 s\u00fcper yat, MarineTraffic nakliye veritaban\u0131na g\u00f6re \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ba\u015fkent Male a\u00e7\u0131klar\u0131nda demirledi.,Ayr\u0131ca t\u00fct\u00fcn zengini Igor Kesaev\u2019e ait 50 metrelik My Sky ve \u00e7elik sekt\u00f6r\u00fcndeki Viktor Rasnikov\u2019un 140 metrelik mega yat\u0131 Ocean Victory de Maldivler\u2019de. ,Bu yatlar\u0131n \u00e7o\u011fu daha \u00f6nce Ortado\u011fu\u2019daki limanlarda demirliydi. Maldivler ile ABD ya da Avrupa Birli\u011fi \u00fclkeleri aras\u0131nda su\u00e7lular\u0131n iadesi anla\u015fmas\u0131 bulunmuyor. Bu sayede Rus oligarklara ait yatlar\u0131n burada saklanabilece\u011fi belirtiliyor.,Bunun d\u0131\u015f\u0131nda Rusya\u2019n\u0131n ikinci en zengin ki\u015fisi Vladimir Potanin\u2019e ait 88 metrelik Nirvana da Maldiv sular\u0131nda seyrederken g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,MY SKY\r\n\r\nDe\u011feri: 30 milyon \u00a3\r\nUzunluk: 50 metre\r\nSahibi: Igor Kesaev - T\u00fct\u00fcn \u00fcreticisi\r\n\r\n,OCEAN VICTORY\r\n\r\nDe\u011feri: 225 milyon \u00a3\r\nUzunluk: 140 metre\r\nSahibi: Viktor Rashnikov - \u00c7elik patronu,Rus \u00e7elik \u00fcreticisi Evraz'\u0131n kurucu ortaklar\u0131ndan Alexander Abramov'un sahibi oldu\u011fu Titan'\u0131n ise limana 28 \u015eubat'ta geldi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,TITAN\r\n\r\nDe\u011feri: 75 milyon \u00a3\r\nUzunluk: 78 metre\r\nSahibi: Alexander Abramov - \u00c7elik \u00fcreticisi