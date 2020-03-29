Rus ordusundan 'koronavirüs' tatbikatları

Al\u0131nan kararlar kapsam\u0131nda Rus ordusuna da vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131l\u0131m\u0131na kar\u015f\u0131 \u00f6nlem ama\u00e7l\u0131 askeri tatbikatlar \u00f6neren Putin'in s\u00f6z konusu talebi \u00fczerine ordu harekete ge\u00e7ti. ,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n \u00fclkenin her b\u00f6lgesindeki askeri noktalarda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi tatbikatlarda vir\u00fcse kar\u015f\u0131 k\u0131\u015flalarda bulunan askerlerin testleri, k\u0131\u015flalar\u0131n ve askeri ara\u00e7lar\u0131n dezenfekte edilmesi i\u015flemlerine ba\u015fland\u0131.,Rusya'da koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n s\u00fcrekli art\u0131\u015f g\u00f6stermesi \u00fczerine ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ulusa sesleni\u015f konu\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirerek \u00f6nemli kararlar a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Ordunun bulundu\u011fu b\u00f6lge \u015fehirlerinde ila\u00e7lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ordu taraf\u0131ndan portatif hastanelerin acilen kurulmas\u0131 ve enfeksiyona kar\u015f\u0131 m\u00fcdahale konular\u0131nda e\u011fitim ve tatbikatlar ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Tatbikatlar\u0131n \u00fclkenin her b\u00f6lgesinde yap\u0131larak ordunun haz\u0131r hale gelmesi ama\u00e7lan\u0131yor.,Rusya'da artan koronavir\u00fcs vakalar\u0131na kar\u015f\u0131 al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda Rus ordusunun vir\u00fcse kar\u015f\u0131 tatbikatlar\u0131 ba\u015flad\u0131.,KAYNAK: AA