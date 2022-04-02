Rus ordusundan temizlenen Irpin’in son hali görüntülendi

\u015eehri kontrol alt\u0131na alan Ukrayna birlikleri kentte g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerini en \u00fcst d\u00fczeye \u00e7\u0131kartt\u0131. Hayalet \u015fehre d\u00f6nen Irpin\u2019de neredeyse b\u00fct\u00fcn binalarda ya\u015fanan \u015fiddetli \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n izleri dikkat \u00e7ekti.,.,Binalar\u0131n hemen hepsinde kur\u015fun izleri bulunurken, baz\u0131 binalar\u0131n d\u0131\u015f cephelerinin Rus f\u00fczelerinin isabeti sonucu y\u0131k\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Kentte neredeyse hi\u00e7 sivil bulunmazken bir\u00e7ok noktada g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin devriyeleri devam ediyor.,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131nda sald\u0131r\u0131lar\u0131n hedefi olan ve Rusya kontrol\u00fcnden kurtulan Ukrayna\u2019n\u0131n Irpin \u015fehrinin son hali g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 24 \u015eubat tarihinden bu yana Rus sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n hedefi olan ve Rus kontrol\u00fc alt\u0131nda bulunan Ukrayna\u2019n\u0131n Irpin \u015fehri, yeniden Ukrayna g\u00fc\u00e7lerinin kontrol\u00fcne ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Sokaklarda bulunan ara\u00e7lar\u0131n ise \u00e7o\u011funlu\u011fu sald\u0131r\u0131lar nedeniyle kullan\u0131lmaz hale gelmi\u015f durumda.